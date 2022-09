A La Rochelle, des jeunes sèchent les cours pour alerter sur le climat

Chacun est arrivé un grand carton sous le bras - sur lequel était écrit à l'épais feutre noir un slogan - avant de s'assoir, tranquillement, devant la mairie de la Rochelle (Charente-Maritime). Ils étaient environ une dizaine, peut-être plus (tous arrivaient au compte-goutte et rejoignaient le mouvement en passant devant) à avoir répondu à l'appel de la jeune militante écologiste suédoise, Greta Thunberg. Lycéens pour la plupart, ils auraient dû être en cours à cette heure-là. "Mais on veut montrer la vérité, qu'on est prêts à entamer la révolution qui est nécessaire pour _enrayer la sixième extinction de masse_" clame le lycéen saintais à l'origine de la mobilisation rochelaise, Gianni Enselm.

La naissance d'un mouvement à La Rochelle

Les mots utilisés sont forts. "Les dinosaures aussi pensaient qu'ils avaient le temps" a écrit une jeune fille sur son carton. Juste à côté d'elle, on lit "La vie sur Terre est en train de s'effondrer". Certes, il y a peu de monde, mais les jeunes présents sont motivés. "On restera tant que les badauds nous interpelleront avoue d'ailleurs Gianni. Mais surtout, _ça n'est que le début ici_. J'ai créé l'antenne locale du mouvement Youth For Climate il y a cinq jours. Aujourd'hui, nous sommes déjà suivis par près de 50 personnes."

On a juste envie de sortir dans la rue et de hurler "Bougez-vous"

Les mots écrits ou utilisés par les jeunes sont forts. Mais, comme le souligne leurs sourires, ils restent optimistes. © Radio France - Lise Dussaut

Le lycéen a tout particulièrement été marqué par l'été que l'on vient de vivre : "Quand vous enchaînez toutes ces catastrophes climatiques et des moments "Dont look up" de nos politiques, vous avez juste envie de sortir dans la rue et de hurler. Hurler "Bougez-vous". _C'est bien de nous écouter, de nous féliciter pour ce que l'on fait, mais ça n'est pas comme ça qu'on avance_."