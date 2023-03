À Langon, une partie du réseau d'eau potable centenaire changée pour diminuer le risque de fuite

Alors que le plan eau doit être présenté ce jeudi par Emmanuel Macron, avec l'objectif d'améliorer la gestion de l'eau en France, la ville de Langon a déjà entamé des travaux pour améliorer sa propre distribution d'eau potable. 700.000 euros ont été investis pour remplacer un kilomètre de tuyaux. Une somme importante alors que le système entier de la commune mesure 80 kilomètres. La ville avait déjà prévu de faire des travaux d'assainissement, et a profité des tranchées creusées dans les ruées pour changer aussi le circuit d'eau potable.

ⓘ Publicité

Le réseau d'eau avait été installé en 1907 à Langon explique Patrick Poujardieu, élu en charge de l'eau et de l'assainissement à Langon. "On voit que les tuyaux sont un peu abîmés mais globalement ça va" remarque le conseiller municipal. L'objectif avec ces changements est de limiter le risque de fuite d'eau potable, et donc de gaspillage, "nous sommes sans cesse en train de chercher des fuites". La mairie propose aussi à ses habitants d'autres solutions pour économiser de l'eau explique Patrick Poujardieu, comme "des kits d'économiseurs d'eau, à mettre sur les robinets". Selon lui les habitudes commencent à changer chez les habitants : "On constate depuis quatre ou cinq ans que même si le nombre d'abonnés augmente pour la distribution d'eau, la consommation stagne".

Même s'il s'agit de longs travaux, les habitants semblent plutôt réceptifs. Patrick, Langonnais depuis 35 ans explique : "c'est normal de mettre les installations aux normes. Moi aussi je fais attention à ma consommation d'eau".