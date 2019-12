A Laruns, l'eau est de nouveau potable depuis ce mercredi matin

Les habitants n'avaient plus d'eau potable depuis samedi dernier à cause de la boue générée par les inondations en Vallée d'Ossau.

Laruns, France

Les Larunsois peuvent à nouveau boire l'eau du robinet. Les résultats des analyses faites ce mercredi matin sont bons, l'eau est de nouveau potable.

Pas d'eau potable depuis cinq jours

Depuis samedi 14 décembre, les inondations qui ont touché le Béarn, et en particulier la Vallée d'Ossau, rendaient l'eau boueuse et non potable. Les 1 200 habitants de la commune peuvent la boire depuis ce mercredi matin.

Les intempéries ont fait de gros dégâts dans la Vallée. A Bielle, village voisin de Laruns, l'eau est montée jusqu'à 1m80 dans certaines maisons et de la boue s'est déversée dans les rues.