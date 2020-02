A Laval, le collectif Mayen'Propre et ses très jeunes bénévoles ramassent 373 kilos de déchets en marchant

Le collectif Mayen'Propre organisait samedi 1er février sa toute première "marche propre" à Laval. Une trentaine de personnes, jeunes et moins jeunes, sont donc venues ramasser des déchets. Elles ont finalement récolté 373 kilos de détritus.

Toutes étaient munies de gants, de pinces et de sacs poubelles. Les bénévoles sont partis de l'aire de covoiturage du quartier Ferrié, près du Buffalo Grill, ils ont ensuite nettoyé le chemin de la Fuye jusqu'à la zone artisanale des Montrons. Ils ont ramassé beaucoup de bouteilles en plastique, des canettes, des mégots, du polystyrène, etc.

Parmi les bénévoles, il y avait une dizaine d'enfants venus avec leurs parents. Cette action doit permettre de les sensibiliser à la cause environnementale. "Il faut leur apprendre les bons gestes quand ils sont petits. Ma fille Léa a cinq ans et quand elle voit des gens jeter des déchets, elle leur dit que la poubelle est à côté. J'apprends même le tri à ma fille de deux ans", explique Aurélie, une jeune maman.

Marina est déjà sensible à la question de l'environnement. Elle ramasse des déchets pour ne "pas pourrir les plantes".

Le message est déjà passé, c'est le cas pour Marina, en maternelle :

Il ne faut pas jeter beaucoup de déchets sinon on va blesser les gens, les animaux, on va pourrir toutes les plantes donc on les ramasse