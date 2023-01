A Lesneven, la plus longue glycine d'Europe est morte

"Le cloître est nu", s'émeut Claudie Balcon, la maire de Lesneven dans le nord Finistère. La commune de 7200 habitants est désormais privée de sa glycine emblématique qui entourait le cloître. Une glycine internationalement connue, la plus longue d'Europe, 102, 5 mètres, record officialisé par le Guinness book. La plante plus que centenaire est morte. Elle a été enlevée cette semaine par les jardiniers de la commune.

"On sentait bien que depuis des années, le pied ne supportait plus le poids", se désole Claudie Balcon, "La sécheresse de l'été dernier et la canicule ont eu le dernier mot. Le pied est tombé, on a essayé de faire repartir" en vain.

Des années pour en faire repartir

A Lesneven, c'est donc la tristesse, "c'est vrai que les gens venaient la voir, quand il y avait des mariages ils se faisaient prendre en photo devant", explique l'élue. "Même les jardiniers ont trouvé un peu difficile de l'enlever. La glycine n'est plus, mais bon, on n'y peut rien", souffle la maire.

Une nouvelle glycine doit être replantée puisque des pousses ont été prélevées. "On espère faire repartir mais il faudra 100 ans pour qu'elle ait cette beauté", souligne Claudie Balcon