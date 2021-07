A Lille, des cours d'école toujours plus vertes

Lancé en 2017, le plan de végétalisation des cours d'école, s'achève cet été. 100% des 79 écoles maternelles et élémentaires de la ville comptent désormais 1 tiers d'espaces verts, un bénéfice pour les enfants et tout un quartier. Un enjeu majeur dans la ville la plus minérale de France.

Il aura fallu 4 ans pour végétaliser davantage toutes les cours d'école lilloises. A la fin de l'été, un tiers de leur surface sera occupé par de l'herbe, un jardin potager, parfois même une mare comme prochainement dans un établissement de Lille-Fives. Les deux dernières écoles à connaître ces travaux de végétalisation se situent dans le centre-ville (école Sophie Germain, boulevard de la Liberté) et quartier Vauban (groupe scolaire Chateaubriand-Madame de Maintenon) pour un montant de 400 000€.

Moins d'espaces de jeu pour les enfants ?

Végétalisation ne veut pas dire moins d'espace de jeux pour les enfants explique Charlotte Brun, adjointe au maire en charge de l'Education :

On peut faire des marelles sur un sol absorbant.

"Pour la première fois, nos cours d'école végétalisées sont 100% débitumées. On utilise des matériaux absorbants, pas du goudron. On peut continuer à y faire des marelles, à courir et à faire du sport", précise l'élue.

La mairie de Lille rappelle que ces travaux ont été réalisés en amont en concertation avec les enseignants, les parents d'élèves, les enfants et les animateurs.

Ecole Turgot, à Lille-Sud, avant la végétalisation de la cour - Mairie de Lille

Ecole Turgot, à Lille-Sud, après la végétalisation - Mairie de Lille

Avec ce retour de l'herbe et de la terre dans les cours d'école, il faudra s'habituer aussi à retrouver son enfant un peu plus sali que d'habitude : "Parfois, les chaussures sont pleines de terre, les poches pleines de petits copeaux, explique Charlotte Brun. Mais quand on a 5 ou 10 ans, on a adore jouer avec çà".

Les parents sont les premiers satisfaits de ces travaux.

Ces aménagements paysagers améliorent aussi le climat en classe : "il y a beaucoup moins de tensions probablement parce que les enfants ont été très associés avec un guide d'usage de la cour d'école. La végétalisation apaise. Il y a une amélioration du climat scolaire dans la cour mais aussi en classe, ça permet d'améliorer la concentration".

Créer des îlots de fraîcheur

Ces écoles végétalisées profitent aux enfants pendant l'année scolaire mais aussi pendant les vacances d'été lorsque les écoles sont reconverties en centre de loisirs. Elles profitent aussi plus globalement aux habitants du quartier comme l'explique Stanislas Dendievel, adjoint au maire en charge de la nature et de l'urbanisme : "Les surfaces minérales amènent une surchauffe, la végétation permet de garder des points de fraîcheur".

Il peut y avoir des différences de 3° à 4° entre l'extérieur de la ville et le centre. L'idée c'est de retrouver la température ambiante de la région.

Prochain objectif de la mairie : débitumer les cours d'école. Enlever les surfaces imperméables pour les remplacer par des matériaux poreux qui permettent de filtrer l'eau et de la récupérer ensuite dans des bidons pour arroser les espaces verts. Des techniques et une méthode de concertation nées dans les cours d'école mais que la mairie entend bien étendre à toute la ville avec les futurs grands projets d'aménagement urbain : la rue du Molinel, la rue Solférino et la place du maréchal Leclerc.