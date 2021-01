A Lucy sur Yonne les habitants peuvent de nouveau boire l'eau du robinet

Depuis plus de deux ans, l'eau du robinet à Lucy sur Yonne n'était pas potable, en raison de la présence trop importante de résidus de pesticides. Mais depuis décembre dernier, la commune est connecté à un nouveau réseau.

Lionel Deschamps et l'association Lucytoyens se battent depuis des années pour lutter contre la pollution de l'eau à Lucy sur Yonne

En juillet 2018, la décision du tribunal administratif de Dijon interdisait la consommation de l'eau du robinet à Lucy sur Yonne. Une victoire pour l'association LucyToyens qui contestait la levée de l'interdiction décidée quelques mois auparavant. Depuis 2012, l'association avait alerté les pouvoirs public sur la pollution du captage d'eau de la commune. Pour Lionel Deschamps son président, il s'agissait "d'un principe de précaution, en raison de la présence de pesticides (dimétachlore) dans l'eau. J'ai deux enfants, je ne voulais pas qu'ils boivent de l'eau polluée, qui met leur santé en danger."

1500 à 2000 bouteilles d'eau minérale étaient distribuées chaque mois

Et donc depuis juillet 2018, c'est la mairie de Lucy sur Yonne qui approvisionnait les 140 habitants avec des bouteilles d'eau minérale. "A raison de 1500 à 2000 bouteilles par mois" précise le maire Eric Fiala.

Entre temps des travaux ont permis à Lucy sur Yonne d'être alimenté grâce à la Fédération des eaux de Puisaye. Une véritable prouesse car les bassins de la commune bénéficient de l’eau du forage de Leugny situé à 30 km du point de captage de Lucy sur Yonne. Selon le maire de la commune et le président de l'association LucyToyens, on peut estimer le coût de ces travaux à plus de deux millions d'euros.

Mais malgré le retour de l'eau potable, l'association déplore l’arrêt de toute forme de prévention quant à l’utilisation des pesticides des points de captages de la commune. Le maire lui, affirme au contraire que certaines cultures ne sont plus autorisées dans un large périmètre autour du captage.

De nombreuses communes de l'Yonne sont concernées par la pollution de l'eau

Lucy sur Yonne n'est pas la seule commune du département touchée par la pollution de l'eau du robinet en raison de la présence de nitrates ou de pesticides. L'agence régionale de de santé interdit d'ailleurs actuellement la consommation de l'eau dans 13 communes dans l'Yonne . La plupart du temps, boire de l'eau du robinet est interdit pour les femmes enceintes et les nourrissons . A Chemilly sur Serein en revanche, c'est une interdiction permanente pour toute la population.