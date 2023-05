À Malemort, la maison de Stéphanie Boissière se fissure un peu partout depuis la sécheresse de l'été dernier

Les propriétaires de maisons fissurées à cause de la sécheresse de l'été dernier ont jusqu'au 3 juin pour déclarer leurs dommages à leur assurance. Le 3 mai dernier l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 27 communes de Corrèze et 11 de Haute-Vienne. Ce qui ouvre donc à la prise en charge des travaux nécessaires. Un soulagement pour les propriétaires comme Stéphanie Boissière dont la maison à Malemort a commencé à se fissurer cet été là.

ⓘ Publicité

Des fissures nombreuses

Stéphanie Boissière venait de tout refaire à l'intérieur. Les fissures hélas ne s'en voient que mieux. La plus importante, quelques millimètres de large, apparaît sur une cloison séparant le salon du vestibule. Elle a la forme caractéristique d'un escalier. "La cloison n'étant pas épaisse on voit des deux côtés, et même à travers" fait-elle remarquer. Et ce n'est pas la seule. On voit une longue fissure notamment tout au long du salon entrer les murs et le plafond. Et il y a aussi des fissures à l'extérieur. "Il y en avait quelques unes déjà auparavant parce qu'une maison de 20 ans il y a forcément quelques fissures mais il y en a qui sont apparues récemment".

"C'est stressant"

Et quand elle dit récemment, c'est en août dernier. Il n'y avait pas de fissures chez elle avant l'été dernier assure Stéphanie Boissière. "Nous étions partis en vacances cinq jours, et mauvaise surprise en rentrant ce mur-là (celui mentionné ci-dessus NDLR) était complétement fissuré". Et c'est angoissant pour elle. "Je ne sais pas si ce n'est pas dangereux à termes". Elle a déjà sollicité son assurance qui doit dépêcher sur place un expert prochainement.

Expertise indépendante

Mais il n'est pas forcément acquis que les travaux seront pris en charge. Car il faut que l'expert de l'assurance conclut bien que la cause des dommages est un tassement différentiel de terrain, c'est le terme technique des mouvements de sols causés par les sécheresses. Les propriétaires peuvent cependant faire appel à un expert indépendant, avant ou après le passage de l'expert de l'assurance. Jean-Luc Lavialle a son cabinet, Éco-Énergies, basé à Brive. 60 % de son activité actuellement consiste en l'expertise de maisons fissurées. Et il est formel, "la quasi-totalité des fissures qui apparaissent aujourd'hui sur les maisons sont issues de tassements différentiels de terrains.