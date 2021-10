A Mandelieu, à Cannes on n'oublie pas les 20 morts des inondations de 2015

Ils étaient une quarantaine à se réunir à Mandelieu devant une stèle commémorant les inondations de 2015 qui avaient fait dans la commune 8 morts; 20 en tout dans les Alpes-Maritimes. De terribles intempéries qui frappaient l'ouest du département dans la nuit du 3 au 4 octobre. Aujourd'hui, les dégâts ne se voient plus mais les souvenirs sont bien présents. "J'ai perdu deux amis il y a 6 ans se confie Nicole. J'y pense toujours. Je n'arrive pas à m'en défaire". Laurent est dans le même cas. Son appartement, le garage, les voitures, sa moto, tout a été emporté par les eaux. "Je ne peux pas tourner la page explique le mandolocien. Les travaux pour définitivement protéger l'immeuble sont en cours. Peut-être qu'ensuite j'arriverai à passer à autre chose."

"Il faut avoir la culture du risque"

Alors, les travaux engagés par l'Etat et surtout par la commune, plus de 30 millions d'euros en 6 ans peuvent-ils suffire à tout effacer. "Non, il nous faut garder la culture du risque, explique le maire de Mandelieu, Sébastien Leroy. On peut protéger, renforcer le bâti. On peut planter des arbres et végétaliser les endroits à risque plutôt que construire. Mais pour vraiment qu'il n'y ait plus de victimes, il nous faut avoir la culture du risque. Car tout ça se reproduira." conclut le maire de la commune qui en 2019 a de nouveau été victime de pluies torrentielles.