A Mardié, une passerelle installée sur la véloroute du département le long du canal d'Orléans

Depuis plusieurs semaines, le conseil départemental du Loiret a lancé les travaux d'aménagement de sa véloroute le long du canal d'Orléans sur une nouvelle portion, entre Chécy et Vitry-aux-Loges. La mise en service de cette partie d'itinéraire cyclable à vocation touristique est prévue pour la fin de l'année 2023. Ces travaux comprennent l'installation d'une passerelle vélo sur la commune de Mardié, pour permettre la traversée de la RD 960 à cet endroit, sans mettre en danger les cyclistes.

"Il y a des critères importants à respecter, pour la construction d'une véloroute. Elle doit faire 2,50 mètres de largeur pour permettre le croisement entre deux cyclotouristes avec des sacoches, notamment" explique Karine Biot, chargée de mission "vélo" au département du Loiret. Le passage existant, sous le pont de la RD 960, ne remplissait pas ces critères, il était étroit et mal sécurisé côté canal. La décision a donc été prise d'installer une passerelle en bois et métal, d'environ 700 kilos, pour élargir l'espace.

Développer aussi une liaison domicile-travail

La question de la hauteur du pont, en revanche, n'a pas pu être résolue. Il est très bas, à cet endroit, avec une canalisation d'eau potable impossible à enlever. "Il y a aura donc un réglement particulier à cet endroit" précise Karine Biot, "il faudra mettre pied à terre. Mais ce sera beaucoup plus sûr que de traverser la route, dangereuse à cet endroit". D'autres aménagements de ce type sont prévus tout au long des 70 kilomètres que fera cette véloroute, une fois terminée, pour la saison touristique 2025 : l'un d'eux a été construit l'an dernier à Saint-Maurice-sur-Fessard, un autre est prévu à Sury-aux-Bois.

Pour Jacques Thomas, le premier adjoint au maire de Mardié, cette passerelle est plus qu'un symbole, c'est l'aboutissement d'un aménagement attendu depuis longtemps par la commune. La piste cyclable le long du canal d'Orléans n'allait que jusqu'à Chécy depuis Orléans, aménagée par la métropole. Ce nouvel itinéraire permettra, il l'espère, d'attirer des touristes à Mardié, des panneaux sont déjà prévus pour inciter les cyclistes à s'arrêter un moment dans la commune.

Un enrobé plus adapté sur cette véloroute

Mais il prévoit aussi que les habitants de Mardié et des environs qui hésitaient encore à utiliser leur vélo pour se rendre à Orléans pour le travail, profiteront de cette véloroute pour se lancer. "Il y a de plus en plus de gens qui essaient de se rendre à Orléans ou Saint-Jean-de-Braye en vélo, je suis persuadé qu'ils vont l'utiliser. Quand il y aura le revêtement, ce sera vraiment pratique". D'autant que le revêtement prévu par le département lui semble mieux adapté que celui qu'avait choisi la métropole. Il s'agit d'un enrobé, alors qu'entre Chécy et Orléans, les cyclistes trouvent plutôt... des cailloux.