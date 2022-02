A Marigny-les-Usages, le chantier de l'unité de méthanisation avance à grands pas

Une centrale Biogaz va voir le jour à Marigny-les-Usages. Construite par la société Engie Bioz, cette unité de méthanisation produira du gaz et du digestat (un fertilisant agricole), en transformant des résidus issus de l'agriculture (paille et fumier de cheval) et de l'industrie (graisses et boues de process). Les travaux ont commencé l'été dernier, et mardi 15 février, symboliquement, a été lancée auprès des habitants une opération de financement participatif.

Effacer le fâcheux précédent d'Escrennes

Cette souscription - qui sera élargie aux habitants de la métropole d'Orléans le 1er mars puis à l'ensemble des Loirétains le 15 mars - doit permettre de récolter 500.000 euros sur les 10 millions d'euros nécessaires au projet (L'État et la Région apportent une aide d'un million d'euros via des fonds européens). C'est une façon de bien ancrer le projet dans le territoire, d'autant que, parallèlement, tout est fait aussi pour rassurer les riverains sur les risques de nuisances olfactives.

"Quand on tape unité de méthanisation sur Internet, on voit le meilleur et surtout le pire, souligne Philippe Beaumont, le maire de Marigny-les-Usages. Au départ, on était sur l'expectative, et il y avait des craintes dans la population. Aujourd'hui, grâce au dialogue et aux garanties apportées par Engie, les choses se passent bien. Je pense sincèrement qu'on va pouvoir démontrer qu'il est possible de fabriquer proprement du gaz à partir de déchets, dans une logique de transition écologique."

Voilà quoi ressemblera la centrale Biogaz de Marigny-les-Usages une fois construite - Engie Bioz

L'entreprise a dû surmonter les réticences nées de l'expérience toute proche d'Escrennes, où l'unité de méthanisation a défrayé la chronique en raison de ses mauvaises odeurs récurrentes. "Mais ici, la conception du site n'a rien à voir, insiste Camille Brun, chef du projet chez Engie Bioz. Contrairement à Escrennes, le digestat ne sera pas stocké en plein air, ce qui aggravait le problème d'odeurs. Ici, toutes les matières odorantes seront stockées dans un bâtiment fermé, avec un traitement d'air."

28 nez recrutés parmi les habitants

Un soin particulier a été apporté aux études olfactives. Outre l'étude obligatoire, une étude complémentaire a débuté, sous l'égide de la métropole d'Orléans et de Lig'Air. Ainsi, 28 habitants de Marigny-les-Usages se sont portés volontaires pour devenir les "nez de la commune" : "Ils ont été formés, et depuis ce mois de février, ils font des relevés olfactifs matin et soir la première semaine du mois, et ce sera le cas pendant un an, raconte Philippe Beaumont. On aura donc des données objectives avant et après la mise en service de l'unité de méthanisation."

"Nous n'avons rien à cacher, renchérit Camille Brun. Les données seront transmises à l'équipe travaillant sur le site, et s'il y a un problème de détecté, nous pourrons le résoudre le plus vite possible. L'idée est vraiment d'avancer en confiance, et que tout se passe bien." Le chantier de la centrale BioGaz doit s'achever cet été, pour une entrée en service en octobre. L'unité pourra traiter 25.680 tonnes de résidus par an, et produira l'équivalent de la consommation annuelle de gaz de 2.000 foyers.