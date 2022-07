A Marnac et Berbiguières en Dordogne, l'inquiétude des habitants qui n'ont pas assez d'eau

A Marnac et Berbiguières en Périgord noir, on ne peut plus remplir sa piscine, ni arroser son jardin. L'eau de la source est trouble. Bien trop pour pouvoir la boire, donc la pompe s'est bloquée. En attendant, une petite source a pris le relai. Mais les habitants doivent rationner.

C'est un geste devenu tellement banal : Vous tournez le robinet, de l'eau potable coule. Ce n'est plus le cas à Marnac et Berbiguières depuis mardi 26 juillet. L'eau de la source qui fournit les deux villages est trouble. Bien trop pour pouvoir la boire. En attendant, l'exploitant s'est branché à une plus petite source. Alors des mesures ont été prises et dans l'ensemble, les habitants font attention.

Selon le maire de Marnac, il y a au moins 60 piscines sur les deux communes, plus les jardins à arroser, surtout par cette chaleur. La source de secours ne peut pas tout remplir explique Bernard Faget. "Aujourd'hui on pompe 8m3 par heure dans cette source et on est vraiment au maximum de ce qu'on peut pomper. L'été, on utilise entre 250m3 et 300m3 par jour." Ca représente plus de 10,5m3 par heure en moyenne.

Alors dans l'ensemble, les habitants ont compris l'essentiel, c'est le cas de Karim : "Quelqu'un de la mairie est venu nous ramener trois bouteilles d'eau. On nous a juste dit de pas boire l'eau du robinet pour l'instant. Après on fait attention parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau en ce moment et que ce n'est pas le moment pour abuser de tout ça."

Il y a quand même quelques récalcitrants : "Encore ce matin j'ai interdit à une personne de mettre de l'eau potable dans une piscine, c'est pas possible. On peut pas se permettre de faire ça alors qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas de quoi se laver", se désole le maire, Bernard Faget.

Ca c'est une alerte. A l'avenir de toute façon on sera obligés de réduire notre consommation. Il faut s'attendre à avoir des restrictions, autant se mettre tout de suite au travail - Bernard Faget

D'où vient le problème, exactement ?

Ca s'est passé en pleine nuit, à 35 mètres sous terre : la pompe qui ramène l'eau potable de la source aux 400 habitants des deux communes, s'est arrêté. L'eau était trouble, c'est un détecteur qui a stoppé la pompe. Ce n'est que dans l'après-midi que les premières maisons, celles en hauteur, ont vu leur robinet se tarir. La commune a trouvé une solution : une autre source, à 200m de là. On l'a déjà utilisée, mais on ne sait pas si l'eau est toujours potable. L'exploitant s'y est branché, mais elle ne couvre pas l'intégralité des besoins. Alors avant de se brancher sur une plus grosse source, il faut économiser. Interdit donc de remplir sa piscine, de laver sa voiture, ou d'arroser son jardin jusqu'au 31 octobre, selon un arrêté préfectoral. La commune a distribué des bouteilles d'eau aux habitants. Elle espère avoir les résultats des analyses ce lundi 1er août.