A Marseille, comment construire encore des logements neufs mais sans empiéter sur la nature ?

C’est désormais une obligation avec la loi climat et résilience de 2021 : la multiplication des constructions neuves n’est plus possible. Il faut reconstruire la ville sur la ville sans empiéter sur les zones naturelles. Parc Henri Fabre, des habitants se mobilisent contre un projet immobilier.

La question revient très fréquemment à Marseille, mais aussi plus largement en Provence : comment mieux répondre à la demande de logements neufs tout en tenant compte des nouvelles obligations de la loi climat et résilience (22 août 2021) ?

On a besoin chaque année à Marseille de 4000 à 5000 logements neufs. En 2017, 4000 appartements neufs ont ainsi été réalisés. Avec la pandémie, les constructions ont chuté à 2000 en 2020, puis de nouveau 2200 logements l'an dernier, pour atteindre cette année l’objectif de 3000 nouveaux logements.

De nouvelles obligations pour les promoteurs à Marseille

Face à ces impératifs de loger les Marseillais, la municipalité de gauche impose de nouvelles règles aux promoteurs et il semble que les permis soient plus difficiles à obtenir. La ville exige de façon systématique la prise en compte des infrastructures autour des nouvelles constructions. "Le côté Far-West qu'il y avait précédemment, c'est terminé", affirme ainsi Mathilde Chaboche, l'élue en charge de l'urbanisme à Marseille. Il faut désormais se préoccuper des voiries, des équipements publics comme les écoles, de la végétation etc. "Les projets que je vois arriver sont beaucoup plus qualitatifs" de la part des promoteurs, estime Mathilde Chaboche qui insiste sur l'importance de laisser des zones non-construites "pour que les gens respirent".

Cette démarche est confortée par la convention signée la semaine dernière par le préfet de région avec tous les acteurs du secteur pour une sobriété foncière. C’est à dire utiliser de moins en moins de nouveaux terrains, reconstruire la ville sur la ville, utiliser notamment les friches industrielles. "Il y a ces espaces qui méritent d'être réaménagés (...) il y a des quartiers anciens à réhabiliter (...) c'est le sens de cette convetion signée avec les colelctivités territoriales". Objectif : "zéro artificialisation nette", à savoir : pas de construction qui empiète totalement sur la nature.

"Nous ne pouvons pas léguer à nos enfants une région totalement urbanisée dans laquelle il n'y aurait plus d'espaces naturels"-Christophe Mirmand, préfet de région

L’exemple du parc Henri Fabre à Marseille

Dernier exemple en date de cette problématique : la future construction d'un petit immeuble dans le parc Henri Fabre à Marseille (8e arrondissement). Un permis de construire a été accordé par l'ancienne municipalité et il n'est pas du tout du goût de l'actuelle équipe en place. Les riverains de ce poumon vert proche de la mer se mobilisent également contre le projet de nouvel immeuble dans le quartier. "C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire", estime Agathe, une habitante, "cela va abimer le site, on construit trop !". "Il n'y a pas d'infracstures, de transports en commun ni de routes, c'est insupportable", estime Sophie, une autre riveraine.

Les riverains du parc Henri Fabre se réuniront ce samedi 21 mai à 14 heures sur place. L’adjointe en charge de l’urbanisme propose au promoteur et aux riverains de les recevoir pour s’accorder sur une construction plus respectueuse de l’identité de ce parc.