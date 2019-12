A Marseille , premier embarquement d'une croisière sur un paquebot GNL

Marseille, France

Après l'Aida Nova , le Costa Smeralda avec ses 337 mètres de long et ses 2612 cabines ouvre une nouvelle ère dans le monde du transport maritime., celle de bateaux plus respectueux de l’environnement, notamment grâce à ce carburant fossile beaucoup moins polluant, le GNL

La compagnie italienne, Costa, répond aux demandes des associations de défense de l’environnement. La commande a été passée il y a 5 ans aux chantiers navals Meyer en Finlande. Il s’agit d’un vrai pari technologique. En effet le gaz naturel liquéfié doit être stocké à moins 160 degrés. Mais Face à l’obligation de rendre durable la croisière, le GNL est choisi. Des bateaux de plus petite taille l’utilisent déjà mais sur un navire de près de 200 000 tonnes c’est une première avec de réelles avancées pour l’environnement. Selon Georges Azouze , le président de Costa France, l’utilisation de ce carburant entraine une baisse de 20 pour cent de CO2, une réduction de 95 pour cent des particules mais aussi aucun rejet de souffre .

Une première victoire pour les associations .

A Marseille, des associations de riverains du port se mobilisent contre la pollution engendrée par les centaines d’escales de paquebots. Aujourd’hui avec l’arrivée du Costa Smeralda, la fédération Provence Alpes côte d’Azur de France Nature Environnement reconnait une avancée mais il faut que les autres compagnies suivent. Selon FNE ces bateaux restent même polluants. Pour MSC, l’autre grande compagnie de croisière, numéro 2 du marché en France, le premier bateau au GNL arrivera en 2022 à Marseille

La bataille des mesures de la pollution.

En 2015 L'association France Nature Environnement avait mesuré qu'un paquebot à l'arrêt polluait autant qu'un million de voitures notamment en termes d'émission de particules fines, des résultats très contestés. Aujourd’hui d’autres données .A Marseille selon une étude du réseau de contrôle de l’air Atmosud l’ensemble du trafic maritime, car-ferries, cargos, pétroliers, et croisières contribuerait à hauteur de 5 pour cent de la pollution totale en particules fines ,30 pour cent pour les oxydes d’azote, facteurs de l’effet de serre .Avec l’arrivée de ce premier navire au GNL Marseille veut montrer l’exemple selon Jean François Suhas , le président du club croisières Marseille Provence. .A Marseille et en Provence l’activité croisières représente plus de 300 millions d’euros de retombées économiques.Un peu plus de 300 paquebots de croisières sur les 60 000 navires de commerce en exploitation naviguent dans le monde .