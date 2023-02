À Mayenne, la voie verte, "le poumon de la ville", ne sera finalement pas bitumée

Il n'y aura pas de bétonisation de la voie verte de Mayenne. Ce long chemin de promenade et de randonnée, qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres jusqu'à la Chapelle-au-Riboul dans le nord du département, ne sera pas aménagé. Le conseil communautaire de Mayenne Communauté en a décidé ainsi, contre l'idée émise en novembre par un bureau d'études.

"Satisfaits et écoutés"

Pour Lucette Brouard, présidente de l'association des randonneurs du Pays de Mayenne, sauvegarder la voie verte de Mayenne est un immense soulagement. "C'est une satisfaction autant pour les randonneurs que pour tous les utilisateurs de cette voie verte, puisque c'était quand même un poumon vert de la ville de Mayenne qui nous emmène un petit peu partout." Lucette Brouard salue la décision de Mayenne Communauté. "Nous sommes d'autant plus satisfaits qu'après plusieurs entretiens avec Monsieur Le Scornet, Monsieur Valpremit, il y a eu cette mobilisation du 3 décembre 2022 qui a regroupé quand même 250 personnes, venues défendre cette voie verte. On a été entendus."

La promotion de notre département

Garder la voie verte dans son état naturel, c'est aussi favoriser le tourisme en Mayenne, ajoute la présidente de l'association des randonneurs du Pays de Mayenne. "C'est une voie verte qui est intégrée sur plusieurs circuits, la Vélofrancette, les GR et nous avons au niveau du comité départemental des guides et des fiches pour amener tous les randonneurs hors du département sur nos circuits. La randonnée est très porteuse de tourisme. Ce sont des sports qui sont à la portée de tout le monde. Alors évidemment, c'est important de garder dans l'état dans lequel nous on fait la promotion de notre département."

La voie verte qui part de Mayenne remonte dans le nord du département sur plusieurs dizaines de kilomètres. - Capture d'écran Mayenne Tourisme

L'environnement naturel de la voie est verte est un atout principal pour séduire les randonneurs et les promeneurs, selon Lucette Brouard. "Ce que recherchent les randonneurs, c'est marcher dans la campagne sur un sol plutôt végétal que sur du béton."