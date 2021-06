A Mazaugues, des zadistes occupent des galeries souterraines pour s'opposer à la carrière

Au moins 5 personnes occupent depuis plusieurs jours les entrailles de Mazaugues (Var) selon une vidéo postée sur Youtube. Cette "zad souterraine" veut s'opposer à l'exploitation d'une carrière de granulats en plein cœur d'un parc naturel et au-dessus de la plus grande réserve d'eau du Var.

Après un combat judiciaire d'une dizaine d'années menée par un collectif d'associations de Mazaugues (Var) opposé à l'installation d'une carrière de granulats en plein coeur du Parc régional de la Sainte-Baume et au-dessus de la plus grande réserve d’eau du Var, une nouvelle étape semble franchie dans la contestation. Selon une vidéo postée sur YouTube, au moins 5 individus occupent depuis plusieurs jours les galeries des anciennes mines de bauxite de ce village de 900 habitants. Il s'agirait de la première "zad* souterraine" dans le monde. Ces zadistes, originaires des 4 coins de la France et même du Québec, se disent prêts à prendre tous les risques : ils ne partiront pas tant que le projet ne sera pas définitivement abandonné ou déplacé.

Installés depuis 8-9 jours

La vidéo de près de 5 minutes a été filmée et postée par Nina (prénom d'emprunt), une jeune femme proche des milieux zadistes que France Bleu Provence a rencontrée : "J'ai passé la nuit de vendredi à samedi dernier avec eux. Je n'ai pas vu la totalité des personnes car ces zadistes ne sont pas tous installés dans les mêmes galeries mais selon moi il y a, depuis 8-9 jours, une dizaine de personnes sous terre. Ils ont beaucoup de courage car les conditions de vie sont très dures. Ils sont plongés dans l'humidité et dans l'obscurité, ils ont perdu la notion du temps. Leur objectif, notre objectif est d'obtenir un blocage officiel des travaux de la carrière !"

Nina, installée dans le Var il y a deux ans pour s'opposer à ce "projet écocide", précise que les zadistes veulent désormais "s'organiser pour tenir sur la durée : ils sont prêts à prendre tous les risques pour que ce projet de carrière soit au moins déplacé. Il ne peut absolument pas voir le jour ici : on est à 500 mètres d'une usine d'explosifs classée Seveso et un rapport évoque déjà le risque d'effondrement généralisé des sols. Il y a aussi bien-sûr, en sous-sol, cette réserve stratégique d'eau pour le Var de 7 millions de m3, sans oublier les espèces protégées".

Occupation dangereuse

Pour Clément, jeune Mazauguais de 22 ans, spéléologue amateur et soutien des zadistes, "leur situation est effectivement risquée. Les mines peuvent s'écrouler à tout moment. SI les engins de chantier de la carrière écrasent les galeries, _des gens peuvent mourir_. Pour moi, l'occupation des mines est un cri de désespoir. Je vois ces zadistes comme des lanceurs d'alerte : ils ne se sentent plus écoutés ni par la justice ni par les politiques alors ils sont prêts à risquer leur vie."

Dans les rues du village de Mazaugues, les habitants n'affichent pas le même soutien aux zadistes : "Ces gens arrivent d'ailleurs, ils sont masqués sur la vidéo, on ne sait pas qui ils sont. Je pense que ce qu'ils font est illégal" glisse Michel. Pour Jean-Louis, "cette occupation par des squatteurs ne sert à rien. La justice a tranché, l'entreprise a gagné tous les procès. Maintenant, il faut laisser les gens travailler."

Après avoir découvert l'existence de cette zad souterraine, le Collectif Anti Carrière de Mazaugues annonce de son côté qu'il saisira dans les heures qui viennent la préfecture du Var pour demander "la _suspension immédiate des travaux au titre de la sécurité_". Sollicitée par France Bleu Provence, la préfecture, "ayant trop peu d'éléments sur la situation", ne souhaite pas s'exprimer pour le moment sur le sujet. L'entreprise Provence Granulats, qui exploite le site, n'a pour l'heure pas répondu à nos sollicitations.

* zad : zone à défendre