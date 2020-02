A Meroux Moval, un ancien paysagiste invente un procédé pour végétaliser tous les sols

Meroux-Moval, France

François Chevallier a inventé un nouveau sol, la solution idéale pour les communes et autres entreprises en manque de verdure. Son procédé, sorte d'engrais biologique, est unique et innovant. L'inventeur âgé de 52 ans reste discret sur les ingrédients qui composent son produit. " Ce sont des choses que je trouve dans la nature, des choses naturelles vivantes que je mélange dans mon substrat, un terreau", explique le concepteur du produit qui a également fabriqué un engin à six roues chargé de déposer la matière au sol pour créer son jardin potager ou encore y mettre des plantes grasse. La matière sera plus ou moins épaisse selon la taille des racines.

Une démarche 100 % écologique

Pour créer son produit baptisé "Staup", l'ancien paysagiste originaire d'Andelnans, qui avait du stopper son activité pour raisons de santé en 2014, a adopté une méthode totalement respectueuse de l'environnement. " Le but, c'est de de générer moins de carbone. Une pelleteuse, un camion polluent. Il y aura toujours de la pollution mais moins. Le béton et le macadam absorbent la chaleur et fait augmenter la température de 2 à 3 degrés. Depuis trois ans, c'est la sécheresse. Si on peut baisser la température grâce à des arbres, de la végétalisation qui fabriquent de l'oxygène et qui refroidissent les villes, je pense que tout le monde sera mieux", indique François Chevallier.

Des communes et des investisseurs étrangers déjà intéressés

François Chevallier a déposé le concept auprès de l’INPI (Institut Nationale de la Propriété Intellectuelle). Il va maintenant le commercialiser et le développer auprès d'entreprises, de collectivités. D'ailleurs, des communes de la région se sont montrées intéressées et des investisseurs étrangers l'ont déjà contacté. D'autres pistes peuvent être explorées. "Pourquoi pas la SNCF ? Je pense que sur les voies ferrées, c'est faisable. J'en suis même presque sûr. Mais si je peux déjà travailler avec des communes, c'est pas mal !", conclut l'inventeur terrifortain qui a l'ambition de développer son invention. Il est peut-être au début d'une grande aventure commerciale....