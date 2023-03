À Metz, des visites à la caméra thermique pour montrer les effets de la rénovation énergétique

La caméra thermique, en forme de pistolet, est braquée sur la façade d'une résidence du quartier Devant-les-Ponts, à Metz. "On voit une différence assez énorme entre le mur, ici en bleu, et la base du balcon, représentée par des couleurs chaudes comme le rouge", explique Nicolas Walgenwitz, conseiller énergie à l'Agence locale de l'énergie et du climat du Pays messin. L'Eurométropole de Metz a organisé, lundi 27 février, une visite nocturne de ce bâtiment, dont la façade a été rénovée entre août 2018 et mars 2019 pour éviter les déperditions de chaleur. Dans toute l'agglomération, 18.000 logements sont considérés comme des passoires thermiques.

Sur l'écran de la caméra, il faut surtout observer le rouge, qui indique les zones où la chaleur peut s'échapper. Ces couleurs chaudes ont quasiment disparu depuis les travaux de rénovation énergétique sur la résidence. "Avant la rénovation, c'était beaucoup moins net", assure Nicolas Walgenwitz. "On aurait vu des lignes rouges entre chaque étage, qui correspondent à des ponts thermiques. Dans les copropriétés, la chaleur s'échappe souvent entre le plafond d'un locataire et le plancher de celui d'au-dessus."

Économies et confort

Et la différence se ressent déjà dans les appartements de la résidence. "On consomme beaucoup moins en gaz pour le chauffage", détaille Roger Wisniewski, président du syndicat de copropriété de l'immeuble. "Par rapport à l'année dernière, on a encore gagné 2.000 euros ! Même au niveau du confort, mon voisin qui habite au rez-de-chaussée peut marcher pieds nus sur le sol depuis la fin des travaux. Avant, la dalle était trop froide... Et on n'a plus besoin de mettre de ventilateur en été puisqu'on ne sent plus autant la chaleur !"

Quasiment toute la façade apparait désormais dans des couleurs froides sur l'écran de la caméra thermique. © Radio France - Bastien Munch

Des témoignages qui doivent permettre de convaincre les élus présents pour cette promenade nocturne. "On leur lance un appel à être des ambassadeurs de la rénovation énergétique", explique Morgan Bietry, chargé de mission "Rénovons collectif" à l'Agence de l'énergie et du climat du Pays messin. "Quand on est élu, forcément, on a le pouvoir de convaincre. Ils ont cette légitimité auprès des copropriétaires pour leur dire qu'ils sont là pour faciliter la rénovation qu'ils espèrent. Il faut qu'ils travaillent ensemble !"

Des coûts qui effraient encore

À l'issue de la visite, les élus présents se disent plus motivés que jamais. "Ça nous permet surtout de répondre aux questions qui peuvent nous être posées par les habitants", indique Martine Chenet, adjointe au maire de Rozérieulles. "Les gens sont curieux de savoir ce qu'il est possible de faire. dans quelles conditions, à quelles aides ils ont droit... Donc on en entend beaucoup parler. Le principal problème, c'est que la réalisation implique un coût très important. Ce n'est pas à la portée de tous et ça reste un obstacle !"

"Sur le papier, c'est vrai que ça peut faire peur", répond Morgan Bietry. "Mais il y a des solutions : il existe des aides ou des prêts à taux zéro qui permettent de réduire un peu ce que les copropriétaires vont devoir mettre tous les mois. On voit ce qu'on va dépenser réellement, et finalement ça ne fait pas aussi peur que ça", assure le chargé de mission "Rénovons collectif". "On est sur des mensualités qui peuvent s'élever à 100 ou 150 euros. Les prêts sont sur 20 ans mais ils sont accessibles à tout le monde, comme les aides, à partir du moment où l'on atteint une économie d'énergie de 35%."

L'Agence locale de l'énergie et du climat du Pays messin a présenté aux élus les différents dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. © Radio France - Bastien Munch

En Moselle, les particuliers et les élus peuvent activer au moins quatre dispositifs d'aides à la rénovation énergétique : MaPrimeRénov' , Climaxion , l'éco-prêt à taux zéro et les certificats d'économies d'énergie . Sur 20.000 euros de travaux en moyenne dans un appartement F5, ces aides peuvent grimper jusqu'à 7.000 euros.