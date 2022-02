A Metz, une parcelle réservée aux écoliers pour apprendre la biodiversité

Pour apprendre à mieux défendre l'environnement dès le plus jeune âge, les enfants de CM2 de l'école Camille Hilaire à Metz-Queuleu dispose d'une parcelle à eux. Ils y découvrent les bons gestes pour préserver les espèces et les végétaux.

Ce mardi, c'était ramassage des ordures sur cette parcelle d'un hectare, située rue des Hauts Peupliers à Metz. Une trentaine d'enfants de CM2 s'y active, venus tout droit de l'école Camille Hilaire, située dans le quartier de Queuleu. Une initiative menée par la ville et l'association Apicool afin de leur apprendre les bons gestes dès le plus jeune âge.

Avoir son propre arbre

"Vous avez oublié un papier de bonbon !" Elias interpelle ses camarades, tous autant investis les uns que les autres. "Je veux vivre longtemps, très longtemps", explique Gabriel. "J'aime sortir et laisser tomber les tablettes", poursuit Juliette. Pas de doute, la méthode fonctionne selon Djamila Neybecker, l'enseignante. "Ils aiment ce genre d'activité, ils n'ont pas l'impression d'être en classe alors qu'ils apprennent !"

Car outre le ramassage des déchets, les enfants installeront prochainement un nichoir à hérisson, replanteront des arbustes. Et pour les associer au mieux, ils choisissent tous un arbre dont ils devront s'occuper. "Il me paraissait mal en point et j'avais envie de l'aider", explique Gabriel pour justifier son choix.

La mairie de Metz investit chaque année 500 000 euros pour végétaliser les écoles et replanter des arbres dans les cours de récréation.