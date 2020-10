A Mimizan l'avenir du Parc d'Hiver reste à écrire

"Cette dune boisée est très sensible et représente une barrière naturelle contre les tempêtes et les montées des eaux, elle est extrêmement sensible et fragile", s'inquiète Françoise Leliès, membre active du Collectif du Parc d'Hiver, créé il y a un peu plus de deux ans pour lutter contre le projet de construction sur la dune.

Le collectif, soutenu par l'association environnementale la SEPANSO a déposé le mois dernier un recours en référé qui demandait la suspension de l'arrêté préfectoral autorisant le défrichement de la zone. Un recours qui a été rejeté par le Tribunal administratif de Pau. Une décision qui inquiète beaucoup les riverains du collectif : le défrichement peut être lancé à tout moment. "On a demandé leurs intentions à la mairie et ils nous ont parlé d'un écoquartier, mais enfin un écoquartier ça ne veut pas dire grand chose", souligne Françoise Leliès.

Mais du côté de la mairie, on assure que le début des travaux n'est pas à l'ordre du jour. Les compromis de vente ont été signés avec les promoteurs immobiliers avant l’élection de la nouvelle municipalité. Frédéric Pomarez, le nouveau maire dit chercher des alternatives au projet initial, auquel il s'était opposé pendant la campagne des municipales : "On essaie de voir comment on peut arrêter ces compromis de vente, quel coût ça pourrait avoir pour la collectivité, ça c'est une solution. Ou peut-être négocier avec les promoteurs pour en faire un écoquartier, c'est une autre solution."

Frédéric Pomarez assure que les Mimizanais seront consultés avant de prendre une décision finale concernant la dune du Parc d'Hiver.