A Molliens-Dreuil dans la Somme, un projet d'éoliennes abandonné dans la confusion

C'est définitif : il n'y aura pas d'éoliennes sur la commune de Molliens-Dreuil, à une vingtaine de kilomètres à l'Ouest d'Amiens. VSB, l'entreprise porteuse du projet a annoncé son retrait après le refus des élus locaux. La fin d'une feuilleton de plus de six ans, rendue confuse par un quiproquo entre les municipalités concernées et le groupe.

Tout commence en 2015 quand la municipalité de Molliens-Dreuil se tourne "parmi les très nombreuses sollicitations à l'époque" selon le maire Sylvain Charbonnier, vers le groupe VSB. De premières prospections ont lieu, mais l'année suivante, le groupe choisit de se concentrer sur un autre projet déjà validé dans la commune voisine de Riencourt. "On peut regretter ce choix a posteriori, mais nos moyens étaient nettement plus limités à l'époque", explique son directeur développement Nord-Est Yann Thebault.

Une nouvelle équipe municipale moins enthousiaste

Il faut donc attendre 2020 pour que VSB revienne auprès des élus de Molliens-Dreuil, avec un projet dans la continuité de celui réalisé à Riencourt. Mais les élections municipales sont passées par là. Une bonne moitié du conseil a été renouvelé, et même si le maire reste favorable, une majorité s'oppose au projet, d'autant que les éoliennes sont alors jugées trop près des habitations.

Qu'à cela ne tienne, le groupe propose alors un projet alternatif, sur une autre portion de la commune, à la frontière des communes voisines de Montagne-Fayel et Camps-en-Amiénois. L'opposition y est alors encore plus forte car c'est de ces communes que les éoliennes seraient les plus visibles. C'est là que les incompréhensions naissent entre privé et public.

Une incompréhension croissante

Le projet est de nouveau rejeté par les conseils municipaux en avril 2021. VSB entame des démarches pour installer un mat de mesure du vent en octobre. Le maire Sylvain Charbonnier s'y oppose, conformément au rejet de son conseil municipal. Pendant tout ce temps, le groupe entretient ses prospections menées auprès des propriétaires de terrains en 2015-2016 mais commence à douter de l'avenir du projet.

Lors du congrès des maires en novembre, le maire Sylvain Charbonnier s'entretient de nouveau avec les représentants de VSB. Eux demandent si le projet est encore envisageable vu l'opposition. Lui estime que la possibilité subsiste "bien que très réduite". Alors qu'en décembre, VSB envisage d'abandonner, les élus des trois communes rassemblés s'agacent de l'insistance perçue de la part du groupe malgré leur opposition répétée.

Un divorce tendu

A leur demande, Sylvain Charbonnier accepte d'envoyer un courrier au comité d'éthique du syndicat France Energie Eolienne pour se plaindre de l'attitude de VSB. Le courrier part alors que début janvier 2022, le groupe vient d'acter pour de bon son abandon du projet. "Là où nous avons sans doute été naïfs, c'est en ne prévenant pas dans l'immédiat la mairie de notre décision", concède Yann Thébaut.

La démarche est jugée déplacée par VSB qui s'en émeut auprès des élus. "Ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Nous aurions du nous adresser à VSB directement", admet de son côté le maire Sylvain Charbonnier. Depuis, les deux parties ont pu en discuter, et si le projet ne verra donc pas le jour, elles assurent s'être finalement comprises et ne pas se quitter fâchées.