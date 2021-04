A Mondeville, la mairie supprime 50 % de la publicité des abribus

A la rentrée 2021, la moitié de la publicité sur les abribus de Mondeville va être supprimée. Cela concernera les zones résidentielles et à proximité des écoles. Une volonté de la maire, Hélène Burgat, qui a pour objectif de lutter contre la pollution visuelle.

En septembre 2021, certains abribus de Mondeville comme celui-ci n'accueilleront plus d'affichage publicitaire. Une décision votée le 31 mars par le conseil municipal.

C'est une première dans la région : Mondeville décide de supprimer 50 % de la publicité sur ses abris de bus, dès septembre 2021. La mesure proposée par la maire Hélène Burgat a été adoptée à l'unanimité du conseil municipal, le 31 mars 2021.

"J'avais envie que la publicité soit moins présente sur le territoire, et notamment aux abords des maisons et des écoles", explique Hélène Burgat.

L'objectif de cette mesure est de lutter contre la pollution visuelle, causée par ces affichages. Mais aussi de ne pas inciter à la surconsommation : "La publicité créé des besoins qu'on n'a pas naturellement, ajoute la maire. Ça va à l'encontre des principes de transition écologique et de développement durable."

"On a trop de publicité"

A Mondeville, les habitants interrogés sont globalement en faveur de la mesure : "On a trop de publicité en général, ça a tendance à vraiment m'agresser", soupire Ariel. Virginie reconnaît que "cela évitera de gaspiller du papier".

D'autres disent ne pas remarquer particulièrement les publicités sur les abribus et pointent les plus grands panneaux publicitaires. Pour le moment, ceux aux abords des routes départementales et des zones commerciales resteront en place.

Une action qui doit venir des maires

Cela représente quand même une perte de quelques milliers d'euros, estime la Ville. Mais "c'est supportable pour les finances de la Ville", assure Hélène Burgat.

Mondeville s'inscrit dans la ligne droite de ce que propose la Convention citoyenne pour le climat dont la loi Climat est en ce moment en débat au Parlement. "Nous, les maires nous avons des outils pour agir sur la publicité. Nous ne pouvons pas tout attendre de l'Etat."

La maire espère que sa décision "fera tâche d'huile" dans d'autres communes. Elle envisage même d'aller plus loin avec des zones sans publicité.