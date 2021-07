A Montbéliard, le cendrier de poche censé faire la chasse aux mégots

On ne le sait pas toujours, mais le mégot est source de pollution, bien plus qu'il n'y parait. La ville de Montbéliard, engagée dans une campagne de propreté depuis ce printemps, a souhaité apporter sa pierre à la lutte contre la dispersion des mégots dans le centre-ville. Elle a ainsi commandé 1000 cendriers de poche qu'elle a commencé à distribuer à une vingtaine de commerçants montbéliardais, principalement des cafetiers, restaurateurs et lieux de convivialité, pour encourager les fumeurs à conserver leurs résidus de cigarette.

La mairie de Montbéliard propose ce cendrier de poche, à un non fumeur © Radio France - Christophe Beck

"Un mégot de cigarette peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. En plus de la pollution visuelle, c'est un véritable fléau environnemental", explique Marie-Noelle Biguinet la maire de Montbéliard. "Le cendrier peut accueillir jusqu'à huit mégots. Et il est réutilisable à l'infini ou presque".

Devant la maire et son aréopage, les consommateurs du Café du Commerce, rue Cuvier, semblent plutôt acquis à la cause. "C'est une belle initiative qui permet de rappeler que le mégot ne disparaît pas par enchantement quand on le jette au sol". D'autres parlent de mesure gadget "Une bonne séance d'éducation civique serait plus efficace. Mais bon, si ça peut aider à la propriété, pourquoi pas". Camille, serveur au café du commerce applaudit : "C'est le rôle des mairies d'influence sa population sur les bons geste qui protègent la planète, c'est génial".