A Monteux l'antenne de téléphonie de la discorde

Monteux, France

Une pétition signée par 400 personnes circule dans le quartier depuis qu'une déclaration préalable de travaux a été affichée début juillet. C'est seulement à ce moment-là que l'existence de ce projet a été connue des riverains alors que la décision de construire ce pylône remonte au mois de février 2018. Pourtant la municipalité avait pris un arrêté d'opposition qui a été invalidé par le tribunal administratif de Nîmes en avril dernier.

Zone blanche ou zone verte ?

L'antenne de vingt-cinq mètres de haut portera six antennes relais d'une portée de six kilomètres et couvrira une zone de 360° Les riverains se demandent quel est l'intérêt d'une telle installation alors que Monteux est loin d'être classé en zone blanche. Il existe d'ailleurs une autre antenne à quelques kilomètres de là, sur la cheminée de l'ancienne usine Martin.

Installé dans une zone agricole et résidentielle.

Ce pylône fait redouter aux voisins une pollution visuelle et évoquent aussi le principe de précaution sanitaire. Ce collectif "stop antennes Marjoraines" doit se constituer en association et organise des réunions de quartiers hebdomadaires. Des courriers ont été envoyés aux élus de la circonscription et des actions plus concrètes pourraient être menées si les travaux venaient à commencer.