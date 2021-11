À Montpellier, des riverains des Bouisses inquiets du futur aménagement de 140 hectares

À quoi va ressembler le futur aménagement de 140 hectares dans l'ouest de Montpellier? C'est la question à laquelle les Montpelliérains sont appelés à répondre, jusqu'au mois de février 2022. Ils peuvent le faire, en ligne, sur le site de la mairie. Pour leur donner des billes, la municipalité a organisé des balades et des ateliers, ce samedi 20 novembre 2021. 350 personnes y ont participé, dont de nombreux riverains, inquiets de ce projet.

Qu'est-ce que ce projet?

Aujourd'hui, c'est un immense espace qui donne l'impression d'être à la campagne, dans l'enceinte de Montpellier. Ce sont principalement des terrains privés agricoles, cultivés ou qui l'ont été, dans lesquels il y a aussi des moutons. Demain, la municipalité veut l'aménager. Pour l'instant, 10% de ces terres lui appartiennent.

L'agriparc sera le jardin des Montpelliérains qui n'en ont pas - Coralie Mantion, conseillère municipale et vice-présidente de la Métropole de Montpellier, déléguée à l’Aménagement durable du territoire, à l’Urbanisme et à la Maîtrise foncière

Au moins 100 hectares resteront verts : c'est ce que la mairie appelle l'agriparc. Ici, il pourrait y avoir des jardins aménagés et d'autres terrains agricoles dans lesquels les professionnels utiliseraient des techniques respectueuses de l'environnement. Le reste sera du bâti : il y aura des logements et peut-être un parking. En terme de transports en communs, cet endroit sera accessible via la ligne 5 du tramway.

Si le projet semble encore flou, c'est parce que la mairie promet de le coconstruire avec les habitants. "La page est blanche", affirme Stéphane Jouault, adjoint à la mairie en charge de la Nature en ville et de la Biodiversité. Ils sont invités à participer en ligne. Leurs idées seront intégrées au projet, qui devrait être finalisé en mars. Fin 2025, une première partie de cet aménagement devrait être terminée.

La crainte des riverains

Anaïs vivait dans ce quartier il y a encore un an. Elle a été alertée par une voisine. "On risque de se retrouver avec un endroit très jardiné par l'homme, alors qu'aujourd'hui, c'est très sauvage, juge celle qui avait l'habitude de courir ici. La municipalité parle aussi d'espace de loisir et d'espace économique. Il va y avoir une pression immobilière, alors qu'on est déjà nombreux. Le quartier risque d'être invivable."

Je crains une dérive urbanistique, Jérémy, riverain

Jérémy, 70 ans, craint que cet aménagement détruise la biodiversité. "Aujourd'hui, il y a une faune et une flore incroyable, explique-t-il. Comme des serpents et des lézards. Il faut vraiment y aller par petites touches, pour ne pas tout détruire... Mais je comprends que la mairie soit prise dans un étau : c'est le dernier espace de Montpellier que l'on peut aménager."

Et qu'en est-il des terrains? La famille de Sophie-Anne est installée ici depuis les années 50. Le grand-père a légué un terrain sur lequel des arbres fruitiers sont plantés. "Je sais qu'on ne peut pas nous exproprier comme ça mais je m'interroge", avoue-t-elle. Ses parents n'ont pas été sollicités à ce sujet.

