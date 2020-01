À Montpellier et à Sète, transformez votre sapin de Noël en compost

Que faire de ce vieux sapin de Noël, naturel évidemment, qui jaunit à vue d’œil maintenant que les fêtes sont passées ? Le recycler bien sûr et surtout le transformer en compost. C'est possible dans la métropole de Montpellier et dans l'agglopôle de Sète. Il suffit d'apporter sapin, ni décoré ni floqué, dans une déchetterie de ces deux secteurs, il y en a 20 à Montpellier, pour recevoir en échange un bon pour un sac de compost.

"Je récupère ceux de mes voisins ou qui sont abandonnés illégalement pour avoir plus de compost."

Pour Yves-Marie, le dispositif ressemble à une aubaine : "je mets du compost dans mon jardin au pied de mes arbres donc c'est intéressant d'en récupérer gratuitement ". Il a donc mis en place un système personnel de ramassage " je récupère ceux de mes voisins ou qui sont abandonnés illégalement comme ça j'ai plus de compost et en même temps je fais une bonne action. " Ce matin là, il a d'ailleurs du plier la banquette arrière de sa voiture pour y faire entrer trois sapins : le sien et "deux trouvés sur le trottoir près de chez moi ". Trois sapins donc trois bons pour retirer trois sacs de 50l de compost au centre de Grammont à Montpellier. Mais il faudra donc attendre le printemps, le temps que les conifères soient bien décomposés.

L'an dernier, 5000 sapins ont été recyclés à Montpellier et ses alentours grâce à ce dispositif. Il existe 48 points de collecte dont 20 déchetteries mais aussi 28 parcs à sapins situés plus au coeur de la ville pour ceux qui n'aurait pas de voiture ou pas besoin de compost.