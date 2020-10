VIDEO - L'un des derniers pylône électrique Haute Tension de Montpellier démonté à Odysseum

Ce 20 octobre marquait la fin d'une opération de grande ampleur à Montpellier. Depuis 2018, la Métropole et le Réseau de Transport d'Électricité ont procédé à la mise en souterrain de 4 lignes haute tension. Hier, le dernier pylône électrique de la ligne à 225 000 volts était détruit.

Vous l'avez peut-être remarqué ces dernières semaines, il manque un élément au paysage montpelliérain. Les pylônes électriques Haute Tension ont petit à petit disparu de l'environnement urbain. 13 kilomètres de ligne ont été enterrées depuis l'autoroute A709, jusqu'au domaine de Verchant, soit 36 pylônes, faisant ainsi de cette opération la plus importante de ce type en France.

Un enfouissement qui permettra notamment de libérer des terrains constructibles et de rénover le réseau électrique mais pas seulement. Comme l'explique Jean-Philippe Bonnet délégué RTE Méditerranée, les avantages d'un réseau électrique sont multiples. "Le véritable plus c'est l'amélioration de l'environnement urbain et de la qualité des paysages. Ces lignes souterraines sont aussi moins sensibles aux événements atmosphériques comme les orages ou les tempêtes".

Un pylône présent depuis 41 ans

Le maire de Montpellier Michaël Delafosse, également présent, était satisfait de voir ce projet se terminer. "Cela va garantir pour les 60 prochaines années la sécurité en approvisionnement en électricité de la ville de Montpellier".

Pour démonter et découper ce dernier pylône, présent depuis 1979, haut de 30 mètres et lourd de 7 tonnes il a fallu près de 2 heures. Au total 18 millions d'euros ont été investit dans l'opération, dont 13 millions financé par la métropole de Montpellier.

Malgré un fort vent, les techniciens ont pu procéder au démontage du pylône.