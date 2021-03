A Montpellier, One Voice alerte sur le sort des chats errants

Selon le dicton populaire ils retombent toujours sur leurs pattes. On les croit chasseurs et indépendants. Pourtant nos chats ont bien moins d'instinct sauvage qu'il n'y paraît. Alors quand ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, les chats errants manquent de nourriture, d'eau et contractent plus facilement des maladies.

C'est pour leur venir en aide que l'association animaliste One Voice a été créée il y a 25 ans. Ce samedi 13 mars 2021, une trentaine de bénévoles a organisé une action de sensibilisation, sur la place de la Comédie à Montpellier. Un quizz était notamment proposé aux passants pour apprendre à mieux connaître le second animal préféré des Français. Des actions similaires ont également été conduites dans 18 autres villes tout au long du week-end.

Le but est d'alerter le grand public sur les difficultés rencontrées par les 11 000 chats errants recensés en 2018. Notamment sur le plan sanitaire, selon Justine Audemard, salariée de l'association :

L'errance féline conduit au développement de maladies contagieuses pour les chats. Le risque c'est que les chats errants contaminent des chats domestiques appartenant à des particuliers.

Justine Audemard : "L'errance féline conduit au développement de maladies contagieuses" © Radio France - Valentin BERTRAND

Pour remédier à ce fléau, la solution avancée par One Voice est de rendre obligatoire la stérilisation des chats errants. Or, c'est une problématique qui passe encore sous les radars des pouvoirs publics pour Muriel Arnal, présidente de l'association :

Les municipalités sont responsables des chats errants qui sont sur la commune mais elles les gèrent avec le budget des déchets. C'est montrer le peu de cas qu'on fait des chats en France.

Muriel Arnal : "Les villes gèrent les chats errants avec le budget des déchets, c'est dire comme ils sont déconsidérés" - One Voice

Elle estime la situation "gravissime" et souhaite éveiller les consciences :

Il faut comprendre que nous avons une responsabilité vis-à-vis des chats. Nous les avons amenés à nous, nous les avons fait naître et maintenant nous avons la responsabilité de les traiter avec respect.

Pour stopper l'augmentation du nombre de chats errants., la Belgique a rendu la stérilisation des chats obligatoire en 2018. One Voice et d'autres associations comme la fondation 30 millions d'amis militent pour qu'il en soit de même en France.