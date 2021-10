A Monts, des bureaux bientôt chauffés grâce à la géothermie

Alors que les prix du gaz et de l'électricité flambent, voilà peut-être une solution pour réduire durablement sa facture de chauffage : la géothermie. Le principe de cette énergie est simple : capter la chaleur du sol, qui est à une température de 10 à 16 degrés quelle que soit la saison, pour chauffer un bâtiment.

Il s'agit pour le moment d'une solution méconnue et donc peu répandue. Mais en Indre-et-Loire, environ 2 000 bâtiments utilisent déjà cette énergie gratuite et renouvelable. Il s'agit majoritairement de logements construits entre 2010 et 2015, mais certains bâtiments publics ou des locaux d'entreprises ont aussi opté pour cette technologie.

A Monts, c'est le choix qu'ont fait deux entreprises : les cabinets Hydrogéologues conseil et Hygéo. Elles ont en effet décidé de construire leurs bureaux dans la commune, en lieu et place d'anciens ateliers. Ces deux sociétés étant spécialisées dans le conseil en géothermie, elles ont donc décidé de montrer l'exemple pour leurs futurs locaux.

Les anciens ateliers où vont être installés les futurs bureaux des cabinet Hydrogéologues conseil et Hygéa. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Deux forages de 70 mètres de profondeur

Imaginez une perceuse, comme celle que vous utilisez pour fixer une étagère chez vous ... sauf que celle-ci fait plus de trois mètres de haut et que sa mèche s'enfonce de plusieurs dizaines de mètres dans le sol ! Vous aurez une idée de l'aspect de la foreuse utilisée dans le chantier d'installation de sondes géothermiques de Monts.

Hélène Galia est la directrice du cabinet Hydrogéologues conseil, et c'est elle qui a initié ce projet de géothermie. "Nous allons faire deux forages de 70 mètres de profondeur chacun", détaille-t-elle. "Nous avons calculé que les besoins de nos bureaux, qui font 100m2, étaient couverts par 110 mètres de forage et nous nous sommes laissés une marge en forant sur 140 mètres en tout."

Hélène Galia, directrice du cabinet Hydrogéologues conseil, explique le fonctionnement de la sonde géothermique. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Des sondes vont ensuite être installées dans ces forages pour relier les bureaux au sol. De l'eau y circulera en circuit fermé. "L'eau froide venue du bâtiment va se réchauffer en descendant dans le sol et en profitant du gradient géothermique qui est de 3 degrés par 100 mètres", explique l'hydrogéologue. "Ensuite, elle va remonter dans la sonde et la chaleur va être communiquée au bâtiment à l'aide d'une pompe à chaleur."

Chauffer son logement grâce à la géothermie

Si Hélène Galia a souhaité chauffer ses bureaux grâce à la géothermie, c'est aussi parce qu'elle a opté pour cette solution pour son propre logement, construit en 2008 sur la commune de Monts. "Dans le Centre Val-de-Loire, nous avons la chance d'avoir un sol compact et homogène qui est tout à fait adapté à la géothermie", analyse-t-elle.

Dans le département, les freins à la mise en place d'un chauffage géothermique ne sont donc pas techniques mais réglementaires, puisqu'on ne peut pas forer n'importe où, et surtout financiers. Un chantier comme celui des bureaux des deux cabinets coûtera ainsi pas moins de 62 000 euros. Une fois ce premier investissement fait en revanche, l'énergie utilisée est inépuisable, gratuite et écologique.

Par ailleurs, les travaux de Monts ont été largement subventionnés : à 45% par la Région via l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), et à 20% par l'Union Européenne via le FEDER (Fonds européen de développement régional). Pour les particuliers, il existe également des crédits d'impôts. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de l'ALEC37 (Agence locale de l'énergie et du climat d'Indre-et-Loire).