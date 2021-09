A Nancy, l'association Echogeste espère une filière locale de valorisation des masques

Que faire de nos masques usagés ? Un volume de déchets considérable et une matière première, le plastique - les masques jetables sont en polypropylène - que l'association nancéienne Echogeste entend valoriser.

Au printemps dernier, elle a lancé avec une autre association (Rives de Meurthe) et le lycée Loritz un projet de transformation des masques chirurgicaux en règles pour les écoliers. Une initiative qui permet aujourd'hui, à travers des ateliers pédagogiques, de sensibiliser petits et grands au devenir de ce nouveau déchet. Mais Echogeste voit plus grand : c'est une filière de recyclage à l'échelle locale qu'elle espère voir aboutir.

Pour que le masque puisse être valorisé, il faut lui retirer sa barrette métallique et ses élastiques. "C'est du temps de bénévoles ou du temps de salariés, donc du coût et ce coût est important et ne nous permet pas de viser l'industrialisation aujourd'hui", souligne Dominique Sacco, président d'Echogeste. "C'est un frein, il faut trouver un équilibre économique".

Chantiers d'insertion

"On réfléchit avec l'administration pénitentiaire, on réfléchit avec la mairie de Nancy sur des chantiers d'insertion. On est en lien aussi avec le territoire Zéro Chômeur de Bulligny. L'association Echogeste est un coordinateur de cette démarche mais on ne peut pas la porter financièrement sur tout le territoire", poursuit Dominique Sacco.

Plusieurs entreprises lorraines de plasturgie sont déjà intéressées par cette nouvelle matière première. Une ressource qui ne manque pas : "La CAF [Caisse d'allocations familiales] a collecté des masques pendant un an et nous les a donnés, on était sur 25 ou 30 sacs ce qui est énorme ! Le lycée Loritz est à deux sacs par semaine. Et si vous ajoutez le CHU, la SNCF et d'autres acteurs comme des cabinets dentaires ou des associations, beaucoup veulent jouer le jeu. On pourrait irriguer le territoire avec ces bacs à masques."

Echogeste a déjà fourni 560 bacs à des collectivités, entreprises et commerces. L'association assure la collecte des masques qui sont lavés ensuite à 60° avant d'être stockés.

L'association Echogeste sera présente les 25 et 26 septembre pour la fête "Jardins de ville, jardins de vie" à Jarville-la-Malgrange. Elle proposera aux visiteurs d'imprimer leur propre toupie en masques recyclés avec une thermo-presse à injection.