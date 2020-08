Forte chaleur : à Nancy, sept brumisateurs provisoires opérationnels dans la ville

Des températures élevées à plus de 35 degrés sont annoncées ces prochains jours dans la région. La Ville de Nancy annonce l'installation de sept brumisateurs dans les parcs Olry, Pépinière, Cure D'Air, Sainte-Marie et place de la Neuvième Division d'Infanterie Coloniale.

"Des îlots de fraîcheur" pour supporter la forte chaleur annoncée ces prochains jours dans la région sont en place à Nancy ! En tout sept brumisateurs sont installés ou en cours d'installation :

Un près de l'aire de jeux du parc Olry

Deux au parc de la Pépinière

Un près de la guinguette au parc de la Cure d'Air

Deux, près de l'aire de sport et près du local des gardiens au parc Sainte-Marie

Un place de la Neuvième Division d'Infanterie Coloniale

Des installations provisoires, accessibles gratuitement, jusqu'à la mi-septembre. Elles fonctionnent 2 minutes, toutes les 3 minutes, tous les jours de 10 heures à 20 heures. La mairie précise que le système respecte l'avis du Haut Conseil de la Santé publique, à partir "d'une alimentation directe en eau potable tout en respectant les préconisations sanitaires dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ". Une purge et une désinfection de chaque brumisateurs seront assurées chaque matin.

Coût de cette opération 50 000 euros.

La mairie indique qu'il s'agit d'une installation provisoire , "en attendant des équipements de rafraîchissement plus importants, qui nécessitent des études plus longues et ne peuvent donc pas être installés cette année."