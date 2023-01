À Nice, 1500 arbres seront plantés dans le cadre du prolongement de la promenade du Paillon

1500 arbres seront plantés, soit 8 hectares d'espaces verts supplémentaires, dans le prolongement de la promenade du Paillon dont les travaux sont actuellement en cours. Eucalyptus, gleditsia, jacaranda, magnolia, paulownia, pins, chênes, les espèces ont été choisis en fonction de leur capacité à capter le plus de CO2 possible et à lutter contre les îlots de chaleur urbains, explique la ville.

Les premières plantations commenceront l'année prochaine, une fois que les travaux seront terminés.