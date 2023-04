À Nice, des plages privées s'intéressent à un label de tourisme vert

Plus connu pour les hôtels, gîtes et campings, ce label vert "Clef Verte" se développe aussi auprès des restaurants, et notamment les restaurants de plages.

Le Beau Rivage, à Nice a obtenu le label Clef Vert cette année. © Radio France - Aude Lambert L'écologie s'invite à la table des restaurants de plage. Sur la baie des Anges à Nice, des plages privées font la démarche pour obtenir un label de tourisme durable la saison prochaine : le label Clef Verte. Né au Danemark en 1994, ce label est présent dans 60 pays mais surtout développé dans les hôtels, les gîtes, les campings... Il est encore peu connu pour les restaurants mais désormais les plages privées s’y intéressent aussi. ⓘ Publicité Pour l'obtenir auprès de l'association Teragir, elles doivent respecter plus d'une cinquantaine de critères impératifs. Parmi eux, le tri des déchets évidement mais il faut aller plus loin. Les restaurants mettent en place des consignes, par exemple pour le verre, avec leurs fournisseurs. Il faut aussi penser aux déchets organiques comme les épluchures. Eau, électricité... les critères indispensables Lors d'un audit, l'association vérifie aussi la consommation d'eau de l'établissement, le volume consommé chaque mois, des douches, des toilettes... et impose un débit limité. Coté électricité, 75% des ampoules doivent être basse consommation, dont 50% de LED. Il faut aussi prouver que 75% des produits d'entretien ont un label écologique reconnu. Pour les clients, dans les assiettes, des produits de saison. Au moins deux tiers des produits doivent être bio, écolabisés, équitables, ou de circuits courts. Enfin, l'accent est mis sur la formation des équipes pour sensibiliser les clients. Une seule plage privée a pour l'instant le label à Nice A Nice, sur les 14 concessions, le Beau Rivage vient de l'obtenir, d'autres souhaitent aussi l'obtenir. "Ce qui est très important c'est la carte du restaurant. On essaie d'avoir des fournisseurs locaux, pour limiter l'empreinte carbone, et une diversité pendant la saison, explique Séverine Jaffeux, directrice de la plage Beau Rivage. L'auditeur regarde les factures, regarde la carte. Vérifie qu'on ne vende pas des poissons qui sont interdit de pêche ou limités. Le début est un peu contraignant mais après ça devient une habitude." Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !