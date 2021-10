À Nice, des riverains bloquent un chantier afin de s'opposer à la construction d'un immeuble

Des habitants de Nice nord bloquent un chantier et s'opposent à la construction d'un petit immeuble dans leur quartier. Pour eux, il y a trop de monde dans l'avenue.

Ils n'en veulent pas ! Des habitants de l'avenue Musso à Nice Nord (une impasse en fait) s'opposent à la construction d'un petit immeuble sur un terrain du quartier. Pour eux, il n'y a pas la place pour 17 nouveaux appartements et 34 garages en sous-sol. Le terrain est même jugé dangereux pour certains qui craignent, avec les diverses tempêtes, des glissements de terrain. Deux maisons surplombent la parcelle et apparaissent comme "dangereuses" avoue Hélène Granouillac, élue écologiste à la ville de Nice qui a été sollicitée par les riverains.

Du coup, en ce début de semaine, et alors que le chantier se mettait en route, une vingtaine d'opposants a manifesté et bloqué la venue des bulldozers et autres tractopelles. La mairie est bien sûr visée car ces niçois lui reproche d'avoir signé le permis de construire.