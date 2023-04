A Nice, la gestion de l'eau passera par la réduction des fuites et l'utilisation des eaux usées

C'est sans doute l'un des principaux défi futur que va devoir relever la métropole Nice Côte d'Azur: la gestion de sa ressource en eau. La gestion de son eau potable mais aussi de son exportation d'eau brute ou de la réutilisation de ses eaux usées. Des défis pour préserver cette ressource absolument nécessaire afin de maintenir la vie dans ce territoire.

ⓘ Publicité

Au rythme actuel, rénover les réseaux prendra 100 ans

Cette préservation passe par revoir les réseaux vieillissant. Aujourd'hui, ils sont rénovés à hauteur d'1% par an. A ce rythme là, l'ensemble des tuyaux seront changés dans 100 ans ! Le président Emmanuel Macron dans son "plan eau" a exigé que ces rénovations s'accélèrent. Mais comment les payer ? En 2023, "l'eau paye l'eau". Comprenez le prix suffit pour payer l'entretien et quelques investissements sur les réseaux. Mais s'il faut aller plus vite alors les sommes actuelles ne suffiront plus. Il faudra trouver d'autres financements ou augmenter le prix du m3. La métropole niçoise va devoir faire des choix.

Des tuyaux sauvages: pratique très "azuréenne"

Car qui dit vieux tuyaux dit fuites. En moyenne en France, les fuites représentent 20% de ce qui est acheminé. Un milliard de m3 chaque année part dans la nature au lieu d'approvisionner l'équivalent de 18,5 millions d'habitants. Dans la métropole de Nice Côte d'Azur, on est un peu meilleur élève et on a diminué ces fuites d'environ 1,5%. Le taux est entre 18 et 20%. Mais reste encore ce qu'on appelle ici les "pertes". Et c'est du côté des consommateurs qu'il faut les chercher. Ce sont soit des tuyaux poreux ou défectueux, soit des tuyaux sauvages, qui n'ont pas de compteurs. Une pratique héritée du passé, particulièrement dans le haut-pays. Là aussi, le chantier est gigantesque.

Moduler la pression: une solution alternative

Mais des solutions alternatives existent. L'installation d'une modulation de pression est une piste intéressante. En effet, les azuréens n'ont pas besoin d'autant d'eau la nuit que le jour. Alors, des réducteurs de pression intelligents et automatiques pourraient être installés et ainsi réduire le débit la nuit, limitant ainsi le risque de fuites. De nouveaux outils interconnectés qui peuvent être une réponse au manque d'eau récurrent.

La métropole va dès l'été 2023 utiliser les eaux usées

Une autre piste d'économie est celle des eaux usées. Emmanuel Macron l'a annoncé: il faut en utiliser 10% d'ici 2030. A l'heure actuelle, c'est 1% en France contre 7 et 13% en Espagne par exemple ! Mais la métropole niçoise a un atout dans sa manche. La ville de Nice possède en effet deux réseaux d'eau. Un qui distribue l'eau potable et un qui distribue de l'eau brute, propre mais non potable, et qui sert aujourd'hui à arroser les espaces verts et à laver les rues. C'est avec ce deuxième réseau que les eaux usées, retraitées à la station d'épuration Haliotis, pourraient être alors acheminées. Pratique et quasiment sans travaux.

Monaco ne prend aucune restriction sécheresse et achète l'eau aux Alpes-Maritimes qui sont sous tension

Mais rien ne remplacera les économies que tout le monde peut faire. Notamment en période de tension comme c'est le cas actuellement, en ce mois de mars 2023. Le préfet des Alpes-Maritimes a même pris un arrêté aux restrictions assez lourdes pour un printemps. Arrêté qui concerne tout le département. Mais, juste à côté, Monaco, qui n'a pas d'eau et qui l'achète à Menton, elle même fournit par Nice, n'a pris aucun arrêté "sécheresse". En clair, la principauté dépense de l'eau que les Alpes-Maritimes n'ont plus ! Si ce n'est pas administrativement et législativement condamnable, moralement on est en droit de se poser des questions. Là aussi les défis sont complexes.