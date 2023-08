À Nice, les goélands martyrisent les poissonniers du marché de la Libération

À l'heure de la préservation des espèces d'oiseau, il y en a une qui agace à Nice : les goélands ! On les voit, on les entend. Ils sont très nombreux, en ce moment, dans toute la ville. L'animal est même parfois assez agressif avec l'humain. Sans compter toutes les déjections et les poubelles éventrées.

Des drones pour stériliser les œufs des goélands

Chaque année, au printemps, la ville de Nice utilise des drones pour stériliser les œufs. Ces opérations de stérilisation des œufs, commencées il y a sept ans, ne visent pas à éradiquer l'espèce, simplement à la réguler. Conséquence, il reste des volatiles pour embêter les poissonniers.

