À Nice, Peta fait goûter des pans bagnats sans thon pour défendre les poissons

Un pan bagnat sans thon. Place Massena, ce mercredi 20 septembre, l'association Peta et une militante déguisée en thon géant, ont proposé une dégustation de pans bagnats version vegan pour sensibiliser le public à la cause animale, et inciter à se passer de poisson. "Il y a des tomates, de l'ail, de l'huile d'olive... des radis, explique Natasha Garnier, porte parole de Peta France. Pour le thon, on l'a remplacé par des protéines de pois marinées dans des algues."

Faire goûter à l'aveugle pour sensibiliser

Pour les passants, la dégustation se fait à l'aveugle et certains s'y trompent. "Ce sont les algues qui donnent ce goût, la plupart des gens pensent que c'est du thon, quand ils découvrent que c'est 100% végan, ils trouvent ça bluffant, ça s'achète en grande surface."

"L'idée ce n'est pas de culpabiliser les gens, mais de montrer qu'on peut manger ce qu'on aime sans tuer des animaux", explique la militante de l'association.

Coté passants, tout le monde n'est pas sensible, mais certains s'arrêtent et goûtent avec plaisir, comme cette Niçoise. "Le vrai Niçois va vous dire que c'est une hérésie, mais si c'est bon... Moi je suis ouverte à cette action, mais il ne faut pas que ce soit des actions brutales. Par exemple, je ne comprends pas qu'on casse les boucheries etc., ça, je n'accepte pas. Il faut que tout le monde diminue sa consommation, mais je veux que tout le monde accepte l'autre."