A Nîmes, des ateliers pour sensibiliser au recyclage

La Ressourcerie Réa Nîmes (à Nîmes) propose ce samedi 18 mars une journée entière d'ateliers en tous genres pour faire découvrir de nouvelles façons de recycler au grand public. Un programme varié pour tous et pour montrer que le recyclage peut être accessible à tout le monde.

Faire découvrir de nouvelles façons de recycler

Dans les locaux de la Ressourcerie Réa Nîmes, on vend des objets, meubles et vêtements de seconde main, mais on organise aussi des ateliers. A l'occasion de la Journée mondiale du recyclage, 15 sont proposés pour tous les âges, avec six intervenants différents. Au programme, une marche pour ramasser les déchets ou bien le travail du bois, des activités diverses et variées pour attirer explique Anne-Laure Giron, salariée de l'association : "c'est pour démontrer aux gens que le recyclage et le ré-emploi ça peut être rigolo, ça peut être beau, on peut le faire avec les enfants. Ça touche tout le monde et ce ne sont pas des gestes contraignants". Pour la jeune femme, il faut aussi effacer les préjugés autour de la seconde main : "Cette journée c'est aussi pour gommer l'idée que ce ne sera pas de qualité. On peut très bien vivre avec de la seconde main, ça se passe même bien". Les ateliers sont ouverts à tous et gratuits, il faut simplement s'inscrire en ligne sur les réseaux sociaux de la Ressourcerie Réa Nîmes.

Une boutique solidaire qui a du succès

La Ressourcerie Réa Nîmes organise aussi ce samedi des portes-ouvertes pour montrer comment fonctionne la partie boutique. Les objets sont d'abord triés par les bénévoles pour déterminer s'ils peuvent être présentés dans le magasin ou bien directement recyclés. Dans la partie vente, ils sont disposés par catégories (meubles, vaisselle, vêtements, etc) pour rendre la visite pratique aux clients explique Anne-Laure Giron, salariée de l'association : "c'est important que les gens puissent trouver ce qu'ils ont besoin. C'est pas parce qu'on est de la seconde-main qu'on est désorganisé !" Et la boutique a du succès, avec un autre avantage : les prix, beaucoup plus avantageux que dans les magasins classiques. Mohammed emménage, il vient souvent prendre des meubles : "j'ai acheté une table et des chaises pour 40 euros, dans une boutique classique, j'en aurais eu pour peut-être 200 euros".

Des ateliers recyclages sont organisés à la Ressourcerie Réa Nîmes ce samedi © Radio France - Pauline Boudier

