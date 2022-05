Sécheresse : à Niort, l'eau de la patinoire récupérée pour arroser

L'eau, une denrée précieuse d'autant plus cette année avec cette sécheresse qui frappe le Poitou. Les Deux-Sèvres et la Vienne ont dépassé le seuil d'alerte de vigilance sécheresse depuis plusieurs semaines. Et comme chaque goutte compte, à Niort, on a décidé pour la première fois de récupérer l'eau de la patinoire pour arroser les espaces verts.

Depuis ce mardi, une pompe aspirante transfère l'eau vers des citernes. L'opération va durer une semaine et demie. L'objectif est de récupérer jusqu'à 100m3 d'eau. "C'est marginal", reconnaît Manuel Gasnier, chef du service espaces naturel à la ville de Niort. "Mais dans la situation de cette année où l'on va en consommer moins que d'habitude ça reste une quantité importante qu'il nous faut pouvoir préserver et utiliser comme il faut", développe-t-il.

Sont privilégiés les arbres et les arbustes planter l'hiver dernier et la place de la Brèche, "un jardin sur dalle qu'il nous faut aussi préserver", précise Manuel Gasnier. Il y a également les terrains de sport car "une réfection des terrains de sport c'est des coûts relativement importants. Il faut au moins qu'on puisse les maintenir en herbe pendant l'été".

Aujourd'hui le jeu en vaut vraiment la chandelle

Les problématiques de sécheresse ne datent pas d'aujourd'hui alors pourquoi n'avoir pas récupéré cette eau avant ? "Peut-être qu'on ne s'était pas posé la question en ces termes. Il faut récupérer l'eau, la stocker. Aujourd'hui le jeu en vaut vraiment la chandelle et il ne faut surtout pas s'interdire de le faire, bien au contraire", explique Dominique Six, adjoint au maire de Niort chargé notamment des espaces verts.

Et puis la réflexion est plus globale. "Ces dernières années on a un peu moins d'espaces de prestige qui pourraient être plus consommateur d'eau pour aller vers des plantations peut-être moins d'image mais plus vertueuses, des plantes moins consommatrices d'eau. C'est aussi développer les réserves quand on réaménage l'espace public pour stocker l'eau pluviale", détaille l'élu.

Même opération avec les piscines de l'agglo

Une opération similaire va être menée avec les six piscines de l'agglomération dont l'eau a besoin, de manière séquentielle, d'être vidangée. "Au lieu de la rebalancer vers les eaux usées et donc l'assainissement, on préfère la stocker pour pouvoir la mettre à disposition de toutes les communes qui sont désireuses d'en avoir", indique Philippe Mauffrey, vice-président de l'agglomération niortaise chargé des équipements sportifs. Une eau dé-chlorée qui peut resservir là aussi au fleurissement ou au nettoyage. Les communes intéressées qui se trouvent a proximité des piscines de l'agglo sont invitées à contacter la collectivité.