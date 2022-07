A Niort, la Maif utilise la géothermie pour réduire sa consommation d'énergie

Dans les bâtiments du siège de la Maif à Niort, construits pour les premiers en 1978, tout était électrique. Petite révolution en cette année 2022, c'est désormais la géothermie qui va permettre de répondre en grande partie aux besoin énergétiques de la mutuelle. Et de faire baisser la consommation. "Ce projet va nous permettre de diminuer d'environ 30% notre part de consommation sur le volet chauffage/climatisation. Ça représente environ la consommation en électricité annuelle de 140 foyers et ça éviterait l'équivalent de 36 allers-retours Paris-New York en terme de carbone", explique Antoine Bonnaud, qui pilote le projet pour la Maif.

L'équivalent de la consommation annuelle de 140 foyers en électricité économisé

La géothermie, c'est la chaleur grâce au sol. En l'occurrence grâce à l'eau de nappes en profondeur qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. "On a fait deux forages à 40m de profondeur. On vient aspirer l'eau à une température de 15 degrés. L'énergie de l'eau est récupérée par la pompe à chaleur et restituée soit sous forme de chauffage ou de climatisation", explique Antoine Bonnaud. "L'eau qui est prélevée sur un point du siège est rejetée de l'autre coté donc c'est totalement neutre pour l'environnement, il n'y a aucun impact", assure le chef de projet. Tout ça est réglementé. "On ne peut pas prélever plus de 50m3 heure. Le but aussi c'est envoyer le juste besoin en énergie", insiste-t-il. Des travaux ont été réalisés dans quatre bâtiments, soir 25.000m², pour rénover les chauffages et climatisations.

"On n'est pas dans dynamique de phénomène de mode ou de greenwaching, ce qu'on veut c'est porter de l'impact global. On a développé pas mal d'équipements photovoltaïques mais on s'est dit il n'y a pas que ça. Il me semble qu'il fait partie des premiers chantiers de géothermie en Deux-Sèvres", indique François Bouillé, directeur immobilier à la Maif. La mutuelle qui a des obligations en tant qu'entreprise occupant des bâtiments de plus 1000m² de réduction de sa consommation.

Les gains seront aussi financiers. Ce projet représente un investissement "d'environ 6 millions d'euros. On a calculé un amortissement en sept ans", indique Antoine Bonnaud. Et ça c'était avant la flambée des coûts de l'énergie.

Le système est neutre pour l'environnement assure Antoine Bonnaud, le pilote du projet. © Radio France - Noémie Guillotin

La géothermie technologie d'avenir ? "C'est vraiment une technologie qui s'inscrit dans du long terme. Ce sont des installations assez pérennes", précise Antoine Bonnaud. La Maif qui va lancer des études pour voir si la géothermie peut être utilisée sur d'autres sites que le siège niortais.