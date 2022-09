A Niort, une maraude pour faire la chasse aux enseignes qui restent éclairées la nuit

Ils sont cinq devant la gare de Niort, autour d'un petit café en attendant 1 heure du matin pour commencer leur maraude. La première menée par Deux-Sèvres nature environnement dans le cadre d'une campagne de sensibilisation autour de la pollution lumineuse nocturne. Objectif : vérifier si la loi est bien respectée. Car depuis 2018 les enseignes lumineuses doivent en effet être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin.

On veut aboutir à une prise de consience

Première étape dans le centre-ville. La plupart des magasins respectent la réglementation mais pas 100%. "Regardez ce magasin de vêtement, c'est vraiment plein feu. Il y a des centaines et des centaines de watts qui sont consommés. Sûrement qu'il y a des clients qui potentiellement veulent acheter quelque chose à cette heure-là en centre-ville de Niort. C'est stupide", lance Dominique, adhérent de Deux-Sèvres nature environnement.

Le maraudeurs notent le nom de l'enseigne et prenne une photo grâce à une application qui permet en même temps d'avoir l'adresse, la date et l'heure. Direction ensuite les grands axes et les zones commerciales. Là aussi, la grosse majorité des commerces et entreprises jouent le jeu. Globalement, "il y a beaucoup d'efforts. Mais on ne comprend pas pourquoi parfois un commerce de la même sorte est allumé alors qu'un autre est éteint", constate Pascale Jean dit Berthelot, membre du bureau de Deux-Sèvres nature environnement.

Il ne s'agit pas ensuite d'épingler publiquement les mauvais élèves. On veut aboutir à une prise de conscience. On va envoyer un courrier à chaque responsable de la pollution lumineuse nocturne pour le sensibiliser aux méfaits de cette pollution", explique Pascale Jean dit Berthelot. Ces méfaits c'est par exemple l'impact sur les insectes. "C'est la 2e cause de mortalité des insectes après les pesticides. Près d'une lumière les personnes autour peuvent avoir des troubles du sommeil. Il y a aussi le gaspillage énergétique bien sûr et puis la vision du ciel étoilé, pour voir les étoiles, il ne faut pas de lumière".

En zone commerciale aussi la plupart des commerces jouent le jeu mais pas tous. © Radio France - Noémie Guillotin

Des maraudes sont prévues dans d'autres villes du département : La Crèche, Melle, Parthenay, Saint-Maixent-l'Ecole. Deux-Sèvres nature environnement recherche des pilotes pour en organiser à Thouars et Bressuire. Et chacun peut aussi participer au quotidien en repérant des enseignes qui restent allumées puis en contactant le réseau sentinelle de la nature.