A Nolay, des CM2 préparent un projet sur l'environnement pour un concours national

Nolay, France

Ils vont devoir écrire un article et créer une affiche. A Nolay, au sud de Beaune, des CM2 préparent depuis début décembre un projet sur l'environnement, dans le cadre d'un concours national. Les enfants ont choisi de s'intéresser en particulier aux insectes. La maîtresse les envoie donc régulièrement dans la cour de récréation pour en chercher, et mieux les comprendre.

Par groupe de quatre ou cinq ils s'élancent dans la cour Avec sa loupe, Dimitri s'approche d'un arbre. Il est content de faire cette activité : "C'est bien, ça nous enrichit, ça nous permet de savoir comment on protège la nature.", explique-t-il. Quelques mètres derrière, sous le préau, Lucie photographie une toile d’araignée. Elle adore la nature, et pour elle, c'est important de la connaitre : "Si on n'a plus la nature, nous aussi on meurt. Il faut la protéger, parce qu'il y a des espèces qui sont en voie de disparition."

"J'ai appris l'existence d'autres insectes, comme ceux qui vivent dans l'eau."

Et en quelques semaines les enfants connaissent déjà un peu mieux les insectes, comme pour Lucie : "J'ai appris l'existence d'autres insectes, comme ceux qui vivent de l'eau. Et j'ai aussi vu des araignées que je ne connaissais pas."

En tout plus de 160 classes en France participent au concours, dont 4 en Côte d'Or. © Radio France - Victorien Willaume

Le but est vraiment que les enfants ressortent avec plus de connaissances sur la nature, sur son importance. C'est en tout cas l'espoir de Carine Vaine, la maîtresse : "Un élève me racontait qu'il écrasait les insectes quand il en voyait certains. Donc ce projet est aussi un moyen de leur faire comprendre que chaque vie a une importance."

Les enfants ont jusqu'à mars pour publier leur projet sur internet. S'ils gagnent le concours, ils iront à Marseille en juin 2020. Ils expliqueront leur projet à des ONG environnementales. En tout plus de 160 classes en France participent au concours, dont quatre en Côte d'Or.