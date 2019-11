A Noyers, le premier marché aux truffes annonce la couleur : "ce ne sera pas une bonne année"

Noyers, France

"Pas de truffes cette année", c'est le constat sans appel d'Henri Terrier, contrôleur de qualité des truffes à Noyers. La météo a eu raison de ce champignon si fragile. "La truffe, elle grandit en juillet. Il lui faut de la chaleur et de l'humidité. Alors, la chaleur, on l'a eu. Mais pas l'humidité" ajoute Henri Terrier. "On sait que l'année ne sera pas super abondante". La preuve : il a fallu attendre une demi-heure après l'ouverture de l'inspection, obligatoire avant la vente, pour voir arriver un vendeur dans le hall de la mairie de Noyers.

Il n'a pas plu cet été, et il a fait trop chaud. Et quand il a plu, c'était trop tard. Jade, vendeuse

Une toute petite récolte

Quatre "apporteurs" seulement se sont présentés ce dimanche matin. Alors que les "grandes années", le nombre peut grimper à 25. Et ce qu'ils apportent n'est pas non plus énorme. Parfois, on peut compter ici 60 kilos de truffe. Cette fois, la pesée ne dépasse pas les 10 kilos. "9 kilos et 400 grammes" annoncés précisément.

"Cette année, c'est catastrophique pour nous. Philippe, vendeur

Une récolte mauvaise pour tout le monde. Philippe par exemple a amené un peu plus de 400 grammes. "Mais j'ai plus l'habitude de compter en kilos qu'en grammes" soupire-t-il. Même chose pour Jade. Elle a un peu plus, environ six kilos. "D'habitude, j'en ai plutôt dix. Et là, il y a dans le lot des toutes petites truffes que je n'amène pas normalement" explique-t-elle.

Les plus grosses truffes, parmi les dizaines de toutes petites © Radio France - Soisic Pellet

10 kilos vendus en 10 minutes

Il n'y a donc quasiment pas de truffes cette saison. Sauf qu'il y a toujours autant d'acheteurs potentiels. Quand la cloche retentit, tous se ruent vers les étals. Et en 10 minutes, c'est terminé, malgré un prix assez élevé, 650 euros le kilo.