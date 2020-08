À Olonne-sur-Mer, une animation pour sensibiliser les touristes à respecter la laisse de mer

Non, les plages sauvages ne sont pas sales quand elles sont pleines d'algues. Voilà le message que sont venus porter les bénévoles de l'APNO, l'Association pour la protection de la nature aux Olonnes, et de France Nature Environnement en Vendée. Ils étaient ce mardi après-midi sur la plage des Granges à Olonne-sur-Mer pour sensibiliser les vacanciers avec une animation autour de la laisse de mer, ce que la mer laisse quand elle se retire.

Derrière le slogan, la banderole détaille ce qu'est la laisse de mer. © Radio France - Adèle Bossard

Et juste à côté de l'animation, de la laisse de mer au milieu des parasols. © Radio France - Adèle Bossard

Ils ont déployé une banderole "La laisse, qu'est-ce ?" sur le sable, au milieu des serviettes et des parasols et proposent aux vacanciers de leur expliquer ce qu'est la laisse de mer et ce qui se trouve à l'intérieur. "Il faut accepter que les plages ne soient pas toutes nettoyées par des cribleuses comme la plage des Sables d'Olonne, parce que ça ce sont des plages qui sont mortes, sans vie. Donc il faut que les gens comprennent qu'on veut garder la laisse de mer parce qu'elle sert à fixer les plantes pionnières, leur donner de l'engrais et grâce à elles, le sable s'accumule et fait un rempart pour préserver ce qu'il y a derrière", détaille Dominique, l'une des bénévoles.

Les bénévoles proposent d'expliquer ce qu'est la laisse de mer et ce qu'on y trouve. © Radio France - Adèle Bossard

"On vient se baigner, on marche et il faut qu'on nous mette le doigt dessus pour qu'on en prenne conscience finalement", reconnaît Edwige, qui est restée captivée, plus d'une heure, par les explications autour de cet écosystème. Et des riverains sont aussi venus se glisser au milieu des touristes, à l'image de Véronique : "J'habite ici et je la vois régulièrement cette laisse de mer mais on comprend mieux l'intérêt de la conserver avec ces explications très claires, très nettes".

"Les gens viennent consommer de la nature mais peu connaissent la problématique"

Et c'est exactement ce que vise Patrick Guéguen, le président de l'Association pour la protection de la nature aux Olonnes et membre de France Nature Environnement en Vendée, avec des animations comme celles-ci. "On a des remarques disant que les plages sont sales, regrette-t-il. Donc les gens viennent "consommer" de la nature mais peu connaissent la problématique et respectent la laisse de mer. C'est pour ça qu'on fait cette animation pour sensibiliser le public, d'autant qu'il y a peu de locaux en ce moment".