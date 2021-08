À Oloron-Sainte-Marie, on tente de lutter contre les dépôts sauvages de déchets

Une problématique prend de l'ampleur autant chez les riverains que sur les réseaux sociaux. C'est la profusion des dépôts sauvages de déchets qui échauffe les esprits. Sur des groupes Facebook, des habitants postent des photos de masques, de mégots, de bouteilles, qui jonchent les rues, les bords de routes, et les berges des cours d'eau. À Oloron-Sainte-Marie, le problème existe comme ailleurs. Une association de citoyens a décidé d'agir, et la mairie tente aussi de canaliser ces incivilités.

Un collectif citoyen pour nettoyer les rues

Pour réparer les dégâts causés par ceux qui ne prennent pas la peine d'aller jusqu'à une poubelle, une association citoyenne s'est créée en avril 2021. Ce collectif, nommé "Oloron à pinces", compte une dizaine de membres actifs et a pour objectif de fédérer les personnes qui souhaitent participer à la propreté d'Oloron et des alentours. Parfois, ce sont des ramassages collectifs qui sont organisés. Parfois, ce sont des actions individuelles, le soir après le travail. Mais dans tous les cas, l'objectif est d'apporter sa pierre à l'édifice.

Les memebres du collectif "Oloron à pinces" sont bien identifiés lors de leurs opérations. © Radio France - Dimitri Morgado

Chaque session ramassage se déroule plus ou moins de la même manière. "On se donne rendez-vous par le biais des réseaux, et on y va ou pas selon nos disponibilités. Sur place, on s'équipe de gants, de pinces, de sacs. Et on va, pas où le vent nous mène, mais où les déchets nous mènent ! Ce n'est pas très programmé. Ces moments ont aussi un aspect très social. On se connaissait pas du tout avec les autres ramasseurs, et c'est plus agréable de ramasser tout ça ensemble, raconte Patricia Duez, l'une des membres. Je pense que cette prise de conscience de ramasser les déchets qui nous polluent, elle est présente depuis longtemps, on avait tous cette prise de conscience. Mais le fait de ramasser, on a un impact concret sur l'environnement, aussi dérisoire que ça puisse paraître, on ne se contente pas de dire que c'est sale, on passe à l'action."

Yann et Patricia prennent sur leur temps-libre, en plus de leurs emplois respectifs, pour ramasser les déchets. © Radio France - Dimitri Morgado

Dans les sacs poubelles, à la fin de la récolte, on retrouve les classiques : des mégots, des canettes, des emballages. Mais les bénévoles ramassent aussi des vêtements, des couches, des tickets à gratter. Parfois les découvertes sont assez surprenantes, comme le jour où le collectif à fait face à 1 500 bouteilles en verre au même endroit. À la fin de la journée, les déchets sont triés, puis jetés.

Ce sont souvent des mégots, des canettes ou des masques qui sont retrouvés. © Radio France - Dimitri Morgado

Le collectif tente également d'inciter les usagers à jeter leurs déchets ailleurs que dans la nature. Cela passe par des initiatives comme la pose de cendriers un peu partout dans Oloron. Des cendriers qui sont fabriqués par les membres à partir de vieux extincteurs. C'est d'ailleurs Patricia qui s'occupe de les décorer aux couleurs d'une cigarette.

L'un des cendriers fabriqué avec un extincteur, placé à côté du Tribunal d'Oloron-Sainte-Marie. © Radio France - Dimitri Morgado

"Oloron à pinces" entretient de bonnes relations avec la mairie. "La mairie est très à l'écoute de notre action parce qu'ils ont compris que nous n'allions pas contre eux, mais avec eux. Notre intérêt est évidemment que le cadre de vie soit agréable, et c'est leur intérêt à eux aussi, explique Yann Coig, l'un des fondateurs du collectif. On est là juste en appui. On n'a pas du tout la prétention de faire le travail à leur place, comme on a pu l'entendre. C'est vraiment un complément. Jamais on ira fouiller dans les poubelles pour les vider. Mais par contre, ce qui tombe à côté, on le ramassera pour le mettre dans les poubelles." Les contacts sont même réguliers avec les services de la mairie. "On a un interlocuteur qui est très réactif, à qui on fait remonter par téléphone, par MMS, les dysfonctionnements, se satisfait Yann. Et on a pu voir ces derniers jours que la réponse était quasi immédiate, dans la journée, avec une action-réaction qui est vraiment visible."

Yann qui lance aussi un appel en direction des enseignants afin de prendre contact avec eux pour organiser des actions de sensibilisation auprès des jeunes. Pour contacter les membres de l'association, les rejoindre ou simplement suivre leurs actions, rendez-vous sur leur groupe Facebook.

La mairie est consciente du problème

Et justement, du côté de la municipalité, on est bien conscient que ce problème de dépôts sauvages de déchets existe à Oloron-Sainte-Marie. Bernard Uthurry, son maire, tient à rappeler tout de même que la commune n'est pas plus touchée que d'autres. "Je ne veux pas laisser passer l'idée qu'Oloron serait un dépotoir. Les citoyens d'Oloron sont un peu comme comme ceux des autres villes. Sauf que nous avons un certain nombre de rues qui sont un peu vieillissantes, et dans ce genre de rues, dès qu'on y laisse traîner des déchets, ça fait encore plus sale, explique le maire. Cela dit, à Oloron comme ailleurs, on est victime d'un certain nombre d'incivilités, de laisser aller. Il y a un certain nombre de remarques qui nous remontent et nos services municipaux sont à pied d'œuvre pour réparer ces dégâts."

Le maire souhaite désormais agir pour prévenir ces incivilités. Les élus travaillent en ce moment sur un plan contre ces déchets et contre les déjections canines. Un plan de communication qui devrait voir le jour en septembre pour informer et dissuader les contrevenants de manière pédagogique. Mais Bernard Uthurry tient à être clair, "si la communication n'atteint ses objectifs, dès 2022, il y aura aussi un plan qui sera plus plus répressif."

Rappelons que toute personne qui abandonne des déchets dans la rue risque au minimum 135 euros d'amende. Une somme qui peut aller jusqu'à 1 500 euros si le contrevenant refuse de payer.