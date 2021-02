A Orléans, des "arbres bleus" très éphémères pour sensibiliser au risque d'inondation sur les quais de Loire

Ce sont huit arbres qui interpellent, sur le quai du Châtelet, à Orléans. Surtout quand on sait ce qu'ils représentent. Huit arbres recouverts de chaux pigmentée de bleu, en bord de Loire, pour permettre au grand public de visualiser ce que donnerait une crue de Loire telle qu'on a pu en connaître par le passé. Les bandes bleues sont au niveau du plus haut niveau connu du fleuve, établi selon une moyenne des plus grandes inondations.

Installée par l'ONG Bleu Versant le vendredi 29 janvier dernier, l'opération a été imaginée dans le cadre des Assises de la transition écologique, un vaste programme de concertation lancé par la métropole d'Orléans, pour établir les priorités de la collectivité dans les années à venir en matière d'adaptation au changement climatique et de préservation de l'environnement.

Une opération menée par une ONG de la Rochelle

La prévention du risque inondation, omniprésent dans la métropole d'Orléans, fait partie des thèmes sur lesquels les habitants peuvent participer et apporter des propositions, c'est le principe de ces Assises, qui se déroulent sur plusieurs mois. Pendant cette période, l'ONG Bleu Versant, venue de La Rochelle où elle a déjà mené ce genre d'opération "arbres bleus" en 2017, avait pour mission de colorer ces arbres en bleus tout en expliquant les risques à travers des moments pédagogiques, notamment à destination des scolaires, mais aussi du grand public.

La note explicative de l'ONG Bleu Versant sur son site internet - Capture écran

Sur le site internet de l'ONG, on apprend que les pigments ajoutés à du lait de chaux, pour obtenir cette teinte bleue, qui n'est pas nocive pour les arbres, sont censés tenir environ huit mois, avant de disparaître naturellement, lavée en quelque sorte par l'eau de pluie. Un effacement symbolisant la perte de mémoire des habitants d'un territoire, face au risque inondation.

Les bandes effacées au bout de quelques jours

Mais à Orléans, l'expérience va durer beaucoup moins longtemps. Romain Roy, l'adjoint au maire en charge de la transition écologique, explique que cette teinture bleue va être effacée "dans la semaine qui vient". C'est lui qui est à l'initiative de cette opération à Orléans, et il l'explique : "nous souhaitions interpeller, alerter, questionner sur ce risque. Et c'est très parlant, quand on est là on voit qu'on a la tête sous l'eau en cas de crue majeure, et on oublie que, si ça n'est pas arrivé depuis longtemps, cela peut se reproduire".

L'élu se dit satisfait de l'effet produit, et dit que l'opération a atteint son but : "on a eu beaucoup de réactions, tout ce week-end. Les gens s'interrogent, et c'est le but. Ca n'a pas vocation ensuite à rester. D'autant qu'on avait imaginé de faire cela avec des enfants, sous la forme d'une oeuvre d'art, et que ça n'a pas été possible en raison de la crise sanitaire". Résultat : les explications, la pédagogie, n'ont pas eu le loisir de suivre l'apparition de ces bandes.

Parmi les nombreuses réactions, celle du maire d'Orléans Serge Grouard

Mais, selon les informations de France Bleu Orléans, que ne nie pas, d'ailleurs, Romain Roy, il y a une autre raison. Le maire d'Orléans Serge Grouard n'a pas du tout apprécié ces arbres bleus, et souhaité ne pas prolonger l'expérience. "C'est vrai, il n'a pas trouvé ça particulièrement joli et esthétique. Ca n'est pas à sa convenance, ça n'est pas l'outil de communication qu'il aurait préféré. Nous voulions interpeller, marquer les esprits, c'est fait, le contrat est de toute façon rempli" ajoute Romain Roy.

La Loire à Orléans début février 2020 (risque inondation sur les quais) © Radio France - Anne Oger

Serge Grouard est le premier vice-président de la métropole d'Orléans, en charge de la transition écologique, et qu'à ce titre il est l'élu qui pilote les Assises. Mais Romain Roy assure avoir pris lui-même l'initiative de cette opération, "peut-être ne l'ai-je pas assez expliquée".

Selon nos informations, deux autres installations de ce genre étaient envisagées à Chécy et Saint Pryvé Saint Mesmin dans les prochains jours. "La demande d'arrêt de la démarche a été actée suite au contexte sanitaire" explique l'ONG Bleu Versant, sans apporter d'autre explication.