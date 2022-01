À Orléans, l'association L214 fait découvrir le "Veganuary", le mois sans viande

L'association de défense des animaux L214 menait une action ce samedi après-midi place de la République à Orléans. Le but, faire connaître le Veganuary, un défi consistant à renoncer aux aliments issus des animaux le temps du mois de janvier, et plus si affinité.

Connaissez-vous le Veganuary ? Issu des mots "vegan" et "january" [janvier, en anglais], ce défi consiste à ne pas manger de produit issus des animaux pendant le mois de janvier. Une initiative née en 2014 au Royaume-Uni, lancée pour lutter contre la souffrance animale et dans une démarche de protection de l'environnement. En 2021, plus de 580.000 personnes dans le monde ont relevé le défi Veganuary, un record. En moyenne, 30% des participants annoncent conserver une alimentation vegan après avoir fait le défi, selon l'association L214.

Depuis plus de cinq ans déjà, de nombreux français s'essaient au Dry January, le mois sans alcool. Désormais l'association L214 tente de démocratiser le mois sans viande.

Les bénévoles de L214, aidés de leurs deux mascottes, font connaître le Veganuary, le mois sans viande, aux passants orléanais ce samedi. © Radio France - Cécile Da Costa

Inscription en ligne pour participer

Et pour mieux faire connaître le Veganuary, l'association de défense des animaux L214 était place de la République à Orléans ce samedi, entre 15 heures et 17h30. Quelques bénévoles distribuaient des tracts aux passants et leur proposaient de participer à ce défi. L'inscription se fait en ligne, sur le site de l'association. Elle permet de recevoir gratuitement des mails, chaque jour, contenant des informations sur l'alimentation végétale, des idées de recettes, listes de courses et conseils nutritionnels.

"Le but est que les participants se sentent accompagnés dans leur démarche", explique Coline Descubes, chargée de communication de la branche locale de L214. "Beaucoup ont peur des carences liées à une alimentation végétale par exemple, nos mails sont là pour les informer. Par exemple on peut vous expliquer pourquoi le calcium est bon pour vous et surtout dans quels aliments en trouver."

En quelques heures ce samedi, 21 personnes se sont inscrites au défi au stand de l'association place de la République, à Orléans.