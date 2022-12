A Ouistreham, les illuminations de Noël ne se font pas à n'importe quel prix

Cette année, les animations auront lieu du 17 décembre au 8 janvier avec au programme un marché de Noël, des déambulations, des concerts ou des contes. "On a vraiment réfléchi en se disant il y a deux solutions on ne fait rien, on n'éclaire plus, on n'anime plus ou alors on maintient quelque chose, explique Sophie Poleyn, adjointe au maire en charge de l'événementiel. Mais on a voulu maintenir quand même quelque chose, une atmosphère que les gens réclament, un petit peu ce côté féerique, sans forcément tomber dans les excès. On cherche ce qui peut exister dans des coûts raisonnables, notamment les petits concerts et animations." Ainsi, la patinoire qui peut passer pour quelque chose de très onéreux, n'a coûté l'an passé que 630 euros à la ville en eau et en électricité.

La patinoire était déjà l'an en 2021 - Lauren Piriou - Ville de Ouistreham

Réduire les illuminations ? Une économie essentiellement symbolique

Quant aux illuminations elles-mêmes, elle débuteront le 12 décembre, une semaine plus tard que prévu pour faire des économies. "Nous n'allons pas faire plus que l'année dernière, nous allons faire peut être un petit peu moins, mais en mieux. détaille Thierry Tolos, conseiller municipal, délégué aux animations. On va supprimer le grand rideau de la mairie parce que lui est une pièce qui consommait beaucoup. Malgré ça, on va remettre d'autres éléments de décoration qui consomme beaucoup moins et qui vont pouvoir donner un cachet autour de la patinoire et autour de la ville". Une économie essentiellement symbolique puisque la Ville est passée il y a quelques années à l'éclairage Led qui consomme dix fois moins que les anciennes ampoules. Malgré tout, la nécessité de réduire les coûts est là, sans oublier, bien sûr, la volonté de la part de la collectivité l'exemple. Mais pas question pour autant de sacrifier la magie de Noël.

Tout le programmes des animations est à retrouver sur le site de la Ville de Ouistreham .