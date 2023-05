À Pantin, les habitants divisés sur le projet de transformation du périphérique parisien

Ce mercredi 17 mai, des élus écologistes de la Ville de Paris, de Pantin et de la Région sont allés tractés près d'une école, à la frontière entre le XIXe arrondissement et Pantin, pour convaincre les habitants de participer à une grande consultation en ligne. Elle porte sur le projet de réserver une voix aux covoiturages et aux transports en commun , afin de réduire la pollution dans l'air.

L'air "devient irrespirable" - Pierre, habitant de Pantin

Des habitants qui, pour la plupart, ne connaissaient pas l'existence de cette consultation, mais qui semblaient emballés par le projet de la Mairie. Comme Pierre, qui habite à Pantin et emmène tous les jours son fils à l'école dans le XIXe arrondissement de Paris en vélo : "Je passe tous les jours sous le périph' et c'est vrai que l'été, dès qu'il fait chaud, ça devient irrespirable".

Sur le trottoir, Céline, emmène ses deux enfants à l'école. Elle s'inquiète des effets de la pollution sur leur santé, surtout quand elle apprend que les enseignants demandent aux enfants de ne pas jouer dans la cour les jours de grande pollution de l'air. "Ils leur disent qu'il faut bouger le moins possible pour ne pas avoir de problèmes respiratoires", déplore la mère de famille. "Cela nous inquiète en tant que parents."

"Ça va être complétement le bazar" - Caroline, opposée au projet

Selon les élus écologistes, ce nouveau projet pour le périphérique pourrait donc améliorer la qualité de l'air. Un argument entendu par Noémie. Mais avant de toucher à la route, elle considère qu'il faudrait d'abord améliorer le réseau de transports en commun, "qui ne fonctionnent pas bien".

Sa collègue, Caroline, est plus ferme, et s'oppose à cette idée de la Mairie. "Ça va vraiment être le bazar", craint-elle, alors que "c'est déjà une vraie galère au quotidien dès qu'on doit circuler en voiture. Je trouve que c'est une très mauvaise idée".

Pour l'instant, la consultation en ligne compte plus de 5 500 contributions. Elle se clôture le 28 mai.