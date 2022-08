À Patrimonio, des changements climatiques, et des vignerons sommés de s'adapter

Il a passé 40 ans à cultiver la vigne. Avant lui, quatre générations de vignerons se sont succédées. À l'échelle de sa carrière, Yves Leccia a vu son travail évoluer, et il a dû s'adapter aux conséquences des changements climatiques. "La date de récolte a pratiquement pris un mois d'avance par rapport aux premières années où j'ai commencé, explique-t-il. Cela oblige à travailler très tôt le matin, pour ramasser le raisin avant qu'il ne soit trop chaud, pour pouvoir vinifier dans de bonnes conditions. Les caves doivent aussi être tempérées de manière plus importante."

Rendement en baisse

Même constat un peu plus loin. Aurélie Melleray est œnologue pour le domaine Montemagni depuis 18 ans : " L'avancement de la date de récolte est toujours plus important, cela bouleverse complètement les façons de travailler." Et pour cause : "On est en plein été, on a des impératifs de commercialisation, de conditionnement... Il faut revoir toutes les techniques de travail, embaucher plus de monde aussi."

Un autre changement intervient cette fois avant même la récolte. "Le soleil boit le jus, littéralement. Avant avec 1kg de raisin on fabriquait une bouteille de vin de 75cl maintenant on est presque descendus à la demi bouteille, 50 cl."

"Revoir toutes les techniques, à la vigne comme à la cave"

Face à ces bouleversements, l'adaptation semble s'imposer d'elle-même. Un changement que l'œnologue résume sous la simple formule "revoir toutes les techniques, à la vigne comme à la cave". Le domaine s'est doté d'un attirail technologique de pointe, explore des techniques d'enherbement, change l'alimentation de la vigne... Et tend aussi vers la diversification.

Quelques oliviers et amandiers ont été plantés sur le domaine. "La biodiversité permet un meilleur équilibre des systèmes écologiques, c'est très important d'avoir cette diversité des cultures", assure Aurélie Melleray.